Про це телеведучий розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.
Андрій зазначив, що через погіршення стану здоров’я його мама впала у кому. Але про це він дізнався не відразу. Пізніше йому про це розповіла сестра.
“Мамі ставало гірше і вона впала в кому, як мені потім розповіла сестра. Їй ставало гірше від кожного вибуху. З нею сиділи жінки, і одна з них потім написала: “Коли все почалося, до мене підійшла Валентина Миколаївна і сказала, що це кінець”, – зазначив телеведучий.
За його словами, останні дні свого життя жінка провела в жахливих умовах. Адже температура у квартирі була від нуля до +3 градусів. Що є недопустимим для хворої людини.
Про все це Андрію розповіла сестра вже потім. Вона не хотіла його засмучувати через те, що розуміла, що він відразу б приїхав. Проте на той час це було надто небезпечно.
“Маму вдалося вивезти та поховати належним чином. Але, на жаль, на непідконтрольній зараз Україні території”, – розповів Андрій.
Також він наголосив на тому, що вдячний за можливість нормально поховати маму, адже інші люди з їхнього під’їзду ховали родичів під під’їздом.
Нагадаємо, що у квітні Андрій Бєдняков втратив свою матір. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
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