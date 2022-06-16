Український телеведучий Андрій Бєдняков поділився подробицями про жахливі умови в яких провела останні дні свого життя його мама.

Про це телеведучий розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Андрій зазначив, що через погіршення стану здоров’я його мама впала у кому. Але про це він дізнався не відразу. Пізніше йому про це розповіла сестра.

“Мамі ставало гірше і вона впала в кому, як мені потім розповіла сестра. Їй ставало гірше від кожного вибуху. З нею сиділи жінки, і одна з них потім написала: “Коли все почалося, до мене підійшла Валентина Миколаївна і сказала, що це кінець”, – зазначив телеведучий.

За його словами, останні дні свого життя жінка провела в жахливих умовах. Адже температура у квартирі була від нуля до +3 градусів. Що є недопустимим для хворої людини.

Про все це Андрію розповіла сестра вже потім. Вона не хотіла його засмучувати через те, що розуміла, що він відразу б приїхав. Проте на той час це було надто небезпечно.

“Маму вдалося вивезти та поховати належним чином. Але, на жаль, на непідконтрольній зараз Україні території”, – розповів Андрій.

Також він наголосив на тому, що вдячний за можливість нормально поховати маму, адже інші люди з їхнього під’їзду ховали родичів під під’їздом.

Нагадаємо, що у квітні Андрій Бєдняков втратив свою матір. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.