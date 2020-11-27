Коли – 3 грудня (четвер)

Де – Київський національний театр оперети (вул. Велика Васильківська, 53/3)

Час – 18:00 (зустріч оргкомітету фестивалю з представниками медіа + Церемонія нагородження переможців)

Організатори – Національна спілка театральних діячів України

Акредитація обов’язкова: 096-629-25-18 або [email protected]

Обов’язкова умова: наявність медичної маски.

Через форс-мажорні обставини, спричинені пандемією COVID-19, III Всеукраїнський театральний фестиваль-премія “ГРА” у 2020 році проходив у зміненому форматі. Зважаючи на обставини, організаційній комітет прийняв рішення відмовитися від підсумкового фестивального тижня за участю міжнародного журі. Та є й позитив: буде більше переможців. Цьогоріч лауреатами щорічної національної театральної премії стануть усі вистави, що увійдуть до шортліста (12 вистав).

Нагадуємо, засновником та організатором Фестивалю-Премії “ГРА” (“GRA” (“Great Real Art”)) є НСТДУ. “ГРА” проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляють прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті беруть професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи.

Лауреати фестивалю-премії будуть визначатися у шести загальних номінаціях:

за найкращу драматичну виставу;

за найкращу виставу для дітей;

за найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу;

за найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу;

за найкращу камерну виставу (до 150 глядачів);

за найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів).

Найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар нагородять відзнакою фестивалю-премії та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проєкту.

До Церемонії нагородження можна долучитися онлайн. Всі охочі можуть стати свідками головної театральної події року 3-го грудня о 19:00 на сторінці ГРИ в facebook або Ютуб-канал НСТДУ.