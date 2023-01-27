Компанія ІКЕА, яка розробляє та продає меблі, кухонну техніку й аксесуари для дому купуватиме деревину у Швеції, а також країнах Балтії після припинення постачання з РФ та Білорусі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова керівника відділу постачання деревини IKEA Ульфа Йоханссона.

Компанія використовуватиме деревину зі Швеції, Польщі, Німеччини та країн Балтії, аби компенсувати відсутність постачання сировини з РФ та Білорусі.

До серпня минулого року найбільшими постачальниками компанії були Польща, Литва та Швеція.

За словами керівника відділу, рішення щодо компенсації постачання деревини з цих країн не остаточні. Йоханссона сказав, що деякі рішення можуть бути довгостроковими, а інші короткостроковими.

РФ та Білорусь були п’ятим та шостим за величиною постачальниками деревини для IKEA до повномасштабного вторгнення в Україну.