Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова керівника відділу постачання деревини IKEA Ульфа Йоханссона.
Компанія використовуватиме деревину зі Швеції, Польщі, Німеччини та країн Балтії, аби компенсувати відсутність постачання сировини з РФ та Білорусі.
До серпня минулого року найбільшими постачальниками компанії були Польща, Литва та Швеція.
За словами керівника відділу, рішення щодо компенсації постачання деревини з цих країн не остаточні. Йоханссона сказав, що деякі рішення можуть бути довгостроковими, а інші короткостроковими.
РФ та Білорусь були п’ятим та шостим за величиною постачальниками деревини для IKEA до повномасштабного вторгнення в Україну.
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