IKEA почала онлайн-продажі в Україні

Функція купівлі товарів вже доступна на українському сайті компанії.
Уточнюється, що меблі можна замовляти з опцією доставки додому, або ж після замовлення забирати в магазинах Auchan Rive Gauche і Metro, де розташовані точки видачі.
В даний момент в асортименті українського магазину IKEA є в доступі 3 600 товарів.
“Ми раді почати роботу в Україні завдяки запуску інтернет–магазину“ – сказав керівник IKEA в Україні.
- Нагадаємо, що влітку 2019 року IKEA починала набір персоналу для свого першого магазина в Україні.
- IKEA оголосила про наміри вийти на український ринок в кінці 2017 року, а навесні 2018 го визначила формат магазину, який, на думку компанії, найкраще підходить для України – магазин нового міського формату (city store).