IKEA почала онлайн-продажі в Україні

Шведська компанія IKEA, яка пропонує меблі та домашні товари, відкрила онлайн-продажі в Україні.

Функція купівлі товарів в же доступна на українському сайті компанії . купівлі

Уточнюється, що меблі можна замовляти з опцією доставки додому, або ж після замовлення забирати в магазинах Auchan Rive Gauche і Metro, де розташовані точки видачі.

В даний момент в асортименті українського магазину IKEA є в доступі 3 600 товарів.

“Ми раді почати роботу в Україні завдяки запуску інтернет–магазину“ – сказав керівник IKEA в Україні.