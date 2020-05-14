Covid-19 Україна

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IKEA почала онлайн-продажі в Україні

Шведська компанія IKEA, яка пропонує меблі та домашні товари, відкрила онлайн-продажі в Україні.

Четвер, 14 травня 2020, 15:52
Функція купівлі товарів вже доступна на українському сайті компанії.

Уточнюється, що меблі можна замовляти з опцією доставки додому, або ж після замовлення забирати в магазинах Auchan Rive Gauche і Metro, де розташовані точки видачі.

В даний момент в асортименті українського магазину IKEA є в доступі 3 600 товарів.

Ми раді почати роботу в Україні завдяки запуску інтернетмагазину сказав керівник IKEA в Україні.

  • Нагадаємо, що влітку 2019 року IKEA починала набір персоналу для свого першого магазина в Україні.
  • IKEA оголосила про наміри вийти на український ринок в кінці 2017 року, а навесні 2018 го визначила формат магазину, який, на думку компанії, найкраще підходить для України  магазин нового міського формату (city store).
Теги: IKEA, магазин, мебель, продажи, Швеция

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