IKEA звинуватили у використанні незаконно вирубаної в Україні деревини. Компанія пообіцяла перевірити постачальників

Транснаціональну корпорацію IKEA звинуватили у використанні незаконно вирубаної в українських Карпатах деревини. Компанія пообіцяла перевірити інформацію про постачальників.

Про це повідомляють #Букви.

Напередодні некомерційна організація Earthsight, яка займається дослідженням соціальних і екологічний злочинів, опублікувала доповідь “Проблема нелегальної деревини в IKEA та порочна зелена етикетка на ній”.

Автори доповіді провели 18-місячне розслідування, під час якого з’ясували, що меблевий гігант продає стільці, виготовлені з бука, який був незаконно вирубаний в лісах українських Карпат.

“Нелегальне дерево використовувалося для виготовлення ряду відомих продуктів, включаючи його культові складні гратчасті стільці Terje і найбільш продаваний обідній стілець Ingolf. Щорічно десятки тисяч стільців з нелегальної деревини продаються в магазинах IKEA по всьому світу, зокрема, в США, Великій Британії та Німеччини”, — йдеться в звіті.

Вартість зазначених продуктів в онлайн-магазині IKEA така: стільці Terje в двох кольорах — 399 гривень, стільці Ingolf — від 1499 до 1699 гривень (залежно від висоти).

За даними Earthsight, державне лісове підприємство в смт Великий Бичків (Закарпатська область) неодноразово дозволяло меблевої компанії “ВГСМ” рубати дерева в “період тиші”.

У цей час — з квітня по червень — рубати ліс заборонено, оскільки тварини (серед яких — зникаючі рисі і ведмеді) розмножуються, і вирубка може впливати на їхній подальший розвиток та виживання.

Крім того, це підприємство неодноразово здійснювало вирубку лісу під виглядом “санітарної” обробки, не проводячи при цьому оцінку стану дерев. 96% деревини, яка надходить на фабрику “ВГСМ”, призначається саме для IKEA.

У Earthsight зазначили, що Державна екологічна інспекцію України підтвердила, що Велико-Бичковський лісгосп незаконно ліцензував “санітарні” рубки на понад ста ділянках з квітня по червень 2018 року.

Розслідувачам вдалося з’ясувати, що аналогічна “санітарна” вирубка лісу проводилася в аналогічний період в 2019 році. У 2020, попри епідемію COVID-19, незаконні дії повторилися.

Реакція IKEA

Представники IKEA в коментарі міжнародному агентству Reuters повідомили, що компанія “не приймає незаконно заготовлену деревину для своєї продукції”, проте ланцюжок поставок деревини з України буде переглянуто.

“Ми визнаємо, що незаконні рубки залишаються широко поширеною глобальною проблемою, і активно працюємо над реалізацією заходів з перевірки відповідності наших постачальників законності”, — зазначив представник IKEA.