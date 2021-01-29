Шведська компанія IKEA, яка є найбільшим світовим ритейлером меблів та товарів для дому, оголосила дату відкриття першого офлайн-магазину у Києві.

Про це повідомили в IKEA Україна.

Зазначається, що відкриття магазину відбудеться 1 лютого в столичному ТРЦ Blockbuster Mall.

“Це перший офлайн-магазин в Україні, й ми з нетерпінням чекаємо початку цього нового розділу в історії IKEA”, – йдеться у повідомленні.

Магазин IKEA працюватиме з 10:00 до 22:00. Адміністрація гарантує дотримання необхідних протиепідемічних заходів. Відповідно до чинних обмежень, у магазині зможуть перебувати максимум 500 людей одночасно.