Про це повідомили в IKEA Україна.
Зазначається, що відкриття магазину відбудеться 1 лютого в столичному ТРЦ Blockbuster Mall.
“Це перший офлайн-магазин в Україні, й ми з нетерпінням чекаємо початку цього нового розділу в історії IKEA”, – йдеться у повідомленні.
Магазин IKEA працюватиме з 10:00 до 22:00. Адміністрація гарантує дотримання необхідних протиепідемічних заходів. Відповідно до чинних обмежень, у магазині зможуть перебувати максимум 500 людей одночасно.
- Найбільший виробник меблів зі Швеції IKEA перестане видавати щорічний каталог своїх товарів. Останній каталог IKEA випустить у 2021 році, а пізніше зробить триб’ют у вигляді книги з ідеями інтер’єрів.