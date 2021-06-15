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IKEA оштрафували на $1,2 млн через шпигунство за французькими працівниками

У вівторок, 15 червня, французький суд оштрафував компанію IKEA на 1,2 млн доларів у справі про шпигунство за працівниками.

Вівторок, 15 червня 2021, 13:24

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що найбільшого у світі роздрібного торговця меблями визнали винним у зберіганні даних про співробітників, отриманих неналежним чином.

Зокрема, французьку філію компанії звинуватили у стеженні за працівниками протягом декількох років, порушенні їхньої конфіденційності шляхом перевірки даних їхніх банківських рахунків, а також інколи використання фейкових співробітників для складання звітів про персонал.

Прокуратура вимагала накладення штрафу у розмірі 2,4 млн доларів, але суд зменшив цю суму вдвічі.

Крім того, суд визнав винним у цій справі колишнього виконавчого директора французької філії компанії Жана-Луї Бая. Його засудили до двох років позбавлення волі умовно. На чоловіка накладено штраф у розмірі понад 60 тисяч доларів.

Звинувачення стосувалися періоду 2009-2012 років. Проте прокурори наполягають, що шпигунська практика тривала з початку 2000-х років.

В рамках цієї справи було висунуто звинувачення кільком менеджерам магазинів, співробітникам відділу кадрів, а також приватним слідчим й поліціянтам.

ДОВІДКА. IKEA – заснована в Швеції компанія, одна з найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому.

  • 23 березня французький підрозділ компанії IKEA звинуватили у незаконному стеженні за персоналом і кандидатами на працевлаштування. Для отримання таких даних залучалися окремі поліцейські, які готові були надавати подібну інформацію з поліцейських баз даних.
  • Раніше транснаціональну корпорацію IKEA звинуватили у використанні незаконно вирубаної в українських Карпатах деревини. Компанія пообіцяла перевірити інформацію щодо постачальників.
Теги: стеження, суд, шпигунство, IKEA

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