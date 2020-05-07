Торгова мережа IKEA перенесла відкриття першого магазину в Україні на невизначений термін у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це в Facebook написав координатор бізнес-клієнтів компанії IKEA Україна Ігор Іус.

Планувалося, що магазин відкриють в торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall в центрі Києві.

Договір про оренду приміщення на території ТРЦ вже підписано.

При цьому, IKEA запустить продаж товарів в Україні через інтернет-магазин. Товари уже виставляють на сайті, вказуючи ціни. Але можливості придбати поки немає.

Також Іус зазначив, що на сьогоднішній день товар IKEA можна привезти в Україну тільки легально, тобто вантажною машиною через кордон, оформляючи всі мита.