Про це в Facebook написав координатор бізнес-клієнтів компанії IKEA Україна Ігор Іус.
Планувалося, що магазин відкриють в торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall в центрі Києві.
Договір про оренду приміщення на території ТРЦ вже підписано.
При цьому, IKEA запустить продаж товарів в Україні через інтернет-магазин. Товари уже виставляють на сайті, вказуючи ціни. Але можливості придбати поки немає.
Також Іус зазначив, що на сьогоднішній день товар IKEA можна привезти в Україну тільки легально, тобто вантажною машиною через кордон, оформляючи всі мита.
- Нагадаємо, що влітку 2019 року IKEA починала набір персоналу для свого першого магазина в Україні.
- IKEA оголосила про наміри вийти на український ринок в кінці 2017 року, а навесні 2018 го визначила формат магазину, який, на думку компанії, найкраще підходить для України – магазин нового міського формату (city store).