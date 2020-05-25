Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

Про це повідомляється на сайті интернет-магазину.

IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні.

“Ми приємно вражені зацікавленням нашими товарами з дня відкриття онлайн-магазину. Щоб задовольнити великий попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA, ми прийняли рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною лише по Києву. Наші пункти видачі замовлень не будуть приймати нові заявки, але залишаються відкритими для покупців, які вже зробили замовлення”, – говориться в повідомленні.

При цьому вказується, що компанія робить все можливе для якнайшвидшого відновлення діяльності сайту.

“Приносимо вибачення за незручності і продовжуємо наполегливо працювати, щоб знову зробити досвід онлайн-покупки від IKEA зручними і доступними для багатьох людей в Україні”, – резюмували в компанії.