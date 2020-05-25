Про це повідомляється на сайті интернет-магазину.
IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні.
“Ми приємно вражені зацікавленням нашими товарами з дня відкриття онлайн-магазину. Щоб задовольнити великий попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA, ми прийняли рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною лише по Києву. Наші пункти видачі замовлень не будуть приймати нові заявки, але залишаються відкритими для покупців, які вже зробили замовлення”, – говориться в повідомленні.
При цьому вказується, що компанія робить все можливе для якнайшвидшого відновлення діяльності сайту.
“Приносимо вибачення за незручності і продовжуємо наполегливо працювати, щоб знову зробити досвід онлайн-покупки від IKEA зручними і доступними для багатьох людей в Україні”, – резюмували в компанії.
- Нагадаємо, що влітку 2019 року IKEA починала набір персоналу для свого першого магазина в Україні.
- IKEA оголосила про наміри вийти на український ринок в кінці 2017 року, а навесні 2018 го визначила формат магазину, який, на думку компанії, найкраще підходить для України – магазин нового міського формату (city store).