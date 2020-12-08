Про це повідомляється на сайті компанії.

“Рішення попрощатися з каталогом IKEA йде пліч-о-пліч з трансформацією компанії, спрямованою на те, щоб вона стала більш цифровою та доступною. Минулого року роздрібні онлайн-продажі IKEA в усьому світі виросли на 45%, а сайт IKEA.com зафіксував більш ніж чотири мільярди відвідувань. IKEA також запустила нові застосунки для кращої взаємодії клієнтів з компанією”, – заявив СЕО компанії Конрад Грюсс.

Він зазначив, що перегорнути сторінку історії, пов’язану з легендарним каталогом, – це природний процес на тлі зміни звичок покупців.

Останній каталог IKEA випустить в 2021 році, а пізніше зробить триб’ют у вигляді книги з ідеями інтер’єрів.

Каталог IKEA щорічно видавався з 1951 року. З 2000 року, крім паперової, виходила і його онлайн-версія. У 2016 році каталог був видрукуваний рекордним тиражем в 200 мільйонів екземплярів 32 мовами в 50 країнах.