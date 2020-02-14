Про це пише Engadget.

Магазини IKEA зазвичай розташовані на околицях міст, тож більшість людей витрачають на дорогу до них чимало часу. Щоб винагородити своїх клієнтів за “довгу подорож”, компанія виступила з ініціативою “Сплачуй своїм часом”.

За допомогою часової шкали Google Maps, в якій записуються маршрути, клієнти IKEA можуть показати співробітникам, скільки часу їм знадобилося, щоб дістатися туди, і цей час буде конвертовано в готівку.

На даному етапі ініціатива діє лише в Дубаї, при цьому одна година подорожі коштує до 105 дирхамів (майже $28 ). Покупці, які добираються до магазину протягом 49 хвилин, можуть отримати безкоштовний журнальний столик Lack, в той час як триваліша поїздка, близько двох годин, буде еквівалентна книжній шафі. Навіть за п’ятихвилинну поїздку можна отримати вегетаріанський хот-дог.

Наразі невідомо, чи поширюватиметься програма на інші країни.