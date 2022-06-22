Про це повідомило російське пропагандистське видання “Ведомости”.
За словами джерела на ринку комерційної нерухомості, листи з бажанням розірвати договори оренди отримали “майже всі” ТЦ, де був присутній шведський бренд. Меблевий гігант додав, що припинення дії контракту відбудеться в односторонньому порядку.
Для IKEA таке рішення означатиме великі штрафи. Старша директорка ритейл-департаменту CORE.XP Марина Малахатько зазначила, що їх призначають через підвищені ризики для орендодавця. Зокрема через неможливість знайти нового орендаря.
Зазначимо, що шведська компанія продає свої чотири заводи у Росії. Також вона скорочує штат працівників, бо не бачить можливості продовження діяльності в осяжному майбутньому. Це пов’язано з тим, що ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками поставок по всьому світу сильно погіршилася.
Поки що роздрібний бізнес IKEA в Росії “залишається на павзі”. Імпорт та експорт товарів IKEA в Росії та Білорусі відновлювати не планують. Тому меблевий гігант почав шукати нових власників для своїх чотирьох заводів. ТЦ, які належать шведській компанії, продовжать працювати в Росії, але не самі магазини ІКЕА.
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