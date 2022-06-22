IKEA повідомила орендодавців ТЦ у Росії стосовно бажання достроково розірвати договори оренди. Вони надсилають листи до місць, де розміщувалися магазини та студії бренду.

Про це повідомило російське пропагандистське видання “Ведомости”.

За словами джерела на ринку комерційної нерухомості, листи з бажанням розірвати договори оренди отримали “майже всі” ТЦ, де був присутній шведський бренд. Меблевий гігант додав, що припинення дії контракту відбудеться в односторонньому порядку.

Для IKEA таке рішення означатиме великі штрафи. Старша директорка ритейл-департаменту CORE.XP Марина Малахатько зазначила, що їх призначають через підвищені ризики для орендодавця. Зокрема через неможливість знайти нового орендаря.

Зазначимо, що шведська компанія продає свої чотири заводи у Росії. Також вона скорочує штат працівників, бо не бачить можливості продовження діяльності в осяжному майбутньому. Це пов’язано з тим, що ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками поставок по всьому світу сильно погіршилася.

Поки що роздрібний бізнес IKEA в Росії “залишається на павзі”. Імпорт та експорт товарів IKEA в Росії та Білорусі відновлювати не планують. Тому меблевий гігант почав шукати нових власників для своїх чотирьох заводів. ТЦ, які належать шведській компанії, продовжать працювати в Росії, але не самі магазини ІКЕА.