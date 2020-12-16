Про це повідомила консалтингова компанія NAI Ukraine.

“Найочікуваніше відкриття офлайн-магазину IKEA заплановане у Blockbuster Mall уже на початок 2021 року”, – ідеться в повідомленні.

Також стало відомо, що в київському ТРЦ Lavina Mall розпочав роботу третій пункт видавання онлайн-замовлень IKEA. Раніше пункти видавання відкрили у ТЦ “Ашан” на вулиці Здолбунівській та ТЦ “Метро” на Кільцевій дорозі.

Зараз в Україні придбати товари IKEA можна на сайті www.ikea.ua і забрати безкоштовно з пункту видачі замовлень або замовити доставку додому.

IKEA – один із найбільших у світі ритейлерів меблів і товарів для дому, її магазини розміщені більше ніж у 50 країнах. Відкриття першого магазину IKEA в Україні було заплановано на 2020 рік, але через пандемію коронавірусу його перенесли на невизначений строк. Компанія у травні запустила в Україні онлайн-магазин, але практично відразу зупинила приймання заявок, оскільки не змогла впоратися з великим попитом.