Компанія IKEA погодилася виплатити 46 мільйонів доларів батькам 2-річного хлопчика, який помер від травм, отриманих в результаті падіння на нього комода.

Про це пише міжнародне інформагентство АР.

Юзеф Дудек з Буена-Парку (штат Каліфорнія) помер в 2017 році, після чого його батьки подали в Філадельфійський суд на шведську компанію з виробництва товарів для будинку.

У позові вони звинуватили IKEA в тому, що компанія знала, що її комоди Malm становлять небезпеку і можуть перекинутися. Крім того, батьки заявляли, що комод поранив або вбив кілька дітей, а не тільки їх сина.

У заяві IKEA йдеться, що компанія висловлює глибокі співчуття і працює над вирішенням “цієї дуже важливої проблеми безпеки будинку”, в тому числі шляхом навчання споживачів і проведення семінарів з безпеки, а також над створенням більш безпечних продуктів.

“Хоча жодне врегулювання не може змінити трагічні події, які привели нас сюди, ми вдячні за те, що цей судовий розгляд досяг розв’язання”, – підкреслили в IKEA.