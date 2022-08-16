Шведський ритейлер IKEA ліквідує ТОВ "Ікеа дім. Відповідна заява стосовно дочірньої компанії, яка керує магазинами мережі в Росії, надійшла 15 серпня.

Про це повідомило Forbes Russ.

Документи про ліквідації мають бути готові до 23 серпня. Заяву подала компанія Ingka Holding Europe, яка є холдинговою структурою IKEA.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені протягом двох місяців. Тобто з моменту оприлюднення інформації про ліквідацію.

На російському ринку IKEA має 14 магазинів у торгових центрах “Мега”. Також у РФ є кілька магазинів міського формату “ІКЕА Сіті” та дизайн-студій.

Чотири фабрики розташовані у Підмосков’ї, Ленінградській та Кіровській областях, зокрема у Великому Новгороді. Торік виторг російської “дочки” складав 157,3 млрд рублів, що на 27,8% більше, ніж роком раніше (123,1 млрд рублів).

Зазначимо, що шведський ритейлер завершив розпродаж меблів перед виходом із РФ 15 серпня. Меблевий гігант вирішив продати російські заводи та зменшити штат працівників.

У червні меблевий гігант повідомляв орендодавців ТЦ у Росії стосовно бажання достроково розірвати договори оренди. Компанія відправляла листи до місць, де розміщувалися магазини та студії бренду.

Ритейлер зазначав, що через сьогоденні події не бачить можливості розвивати бізнес в РФ надалі. Відновлювати експорт та імпорт до Росії та Білорусі не планували. Ще у червні IKEA шукала покупців для чотирьох заводів.