Про це повідомило проросійське видання “Новый день”.

Компанія вважає, що найближчим часом не відновить продаж на російському ринку. IKEA має намір продати свої чотири фабрики на теренах РФ. Серед них підприємства, які розташовані у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях.

IKEA вже почала звільняти персонал. Наразі корпорація продає залишки товарів, а після виробництво та магазини продадуть новому власнику.

За даними видання, працівникам запропонують звільнитися за умови виплати кількох окладів. Вони також зможуть придбати товари, які залишилися на складах. З 4 березня IKEA призупинила роботу, але виплати співробітникам було збережено спочатку до травня, а потім до серпня.

ТЦ “Мега”, котрі належать корпорації, ймовірно, продовжать дільність в РФ.