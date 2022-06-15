Про це повідомило проросійське видання “Новый день”.
Компанія вважає, що найближчим часом не відновить продаж на російському ринку. IKEA має намір продати свої чотири фабрики на теренах РФ. Серед них підприємства, які розташовані у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях.
IKEA вже почала звільняти персонал. Наразі корпорація продає залишки товарів, а після виробництво та магазини продадуть новому власнику.
За даними видання, працівникам запропонують звільнитися за умови виплати кількох окладів. Вони також зможуть придбати товари, які залишилися на складах. З 4 березня IKEA призупинила роботу, але виплати співробітникам було збережено спочатку до травня, а потім до серпня.
ТЦ “Мега”, котрі належать корпорації, ймовірно, продовжать дільність в РФ.
- Нагадаємо, у РФ виник дефіцит безпілотників з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. В окремих сегментах ціни зросли втричі.
- Російські виробники харчових продуктів зіткнулися з дефіцитом картону для пакування. Нестачу спричинено накладеними на РФ санкціями з боку Євросоюзу.
- Російська фармацевтична індустрія зіткнулася з нестачею обладнання через санкції західних компаній. Останні відмовляються постачати прилади та деталі для комплектування виробництва, зокрема хроматографічні колонки.
- Санкції проти РФ спричинилися до того, що на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Через зупинку експорту та низький попит усередині країни частина підприємств перебуває на межі закриття.