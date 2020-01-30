Шведська компанія IKEA тимчасово закриває всі свої магазини в Китаї через спалах смертельного коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву компанії.

В цілому будуть закриті 30 магазинів.

Таке рішення було оголошено услід за повідомленням меблевого рітейлера про закриття половини магазинів IKEA і скорочення робочих годин.

В IKEA мають намір уважно стежити за ситуацією і діяти відповідно до рекомендацій місцевої влади відповідно до розвитку ситуації, повідомляє американський телеканал CNN.

“IKEA China постійно і пильно стежить за епідемічною ситуацією з коронавірусом 2019 n-CoV. IKEA завжди піклується про здоров’я і безпеку наших клієнтів і співробітників”, – йдеться в заяві.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, кількість загиблих від коронавірусу зросла до 170 осіб. У Китаї підтверджено 7 711 випадків захворювання. Інфекція також поширилися щонайменше на 16 інших країн.

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