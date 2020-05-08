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IKEA запустить інтернет-продаж в Україні «найближчими днями»

Шведський меблевий виробник IKEA запустить інтернет-продаж в Україні "в найближчі дні".

П’ятниця, 8 травня 2020, 01:25

Про це повідомляється на сайті ikea.

Українську версію сайту шведського меблевого виробника IKEA почали наповнювати товарами. Картки товарів заповнені, ціна вказана в гривнях.

Купити товари поки не можна, однак в шапці сайту висить банер, на якому повідомляється, що ця можливість з’явиться в українців зовсім скоро.

“Щиро вітаємо на бета-версії офіційного веб-сайту IKEA Україна! Заходь, щоб ознайомитись з більш ніж 3600 товарів для дому, які покликані допомогти втілити нашу місію – створити краще життя для багатьох людей в Україні. Функція покупки буде активована незабаром, коли ми запустимо повноцінну версію веб-сайту. Сподіваємося, що ви здорові та в безпеці, і з нетерпінням чекаємо, аби відкрити наші цифрові двері якнайшвидше”, -йдеться у повідомленні.

Керівник IKEA в Україні Флоріан Меллє заявив, що IKEA планує якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів з привабливими дизайном і цінами доступним для якомога більшої кількості українців.

У той же час Меллє звернув увагу, що інформація про вихід IKEA на ринок України, оприлюднена в четвер деякими українськими ЗМІ, є недостовірною.

“Ця інформація була поширена через приватні канали в соціальних мережах, вона жодним чином не відображає офіційну позицію компанії”, – наголошується в повідомленні, яке в Facebook розповсюдив координатор бізнес-клієнтів IKEA Ігор Іус.

  • Нагадаємо, що влітку 2019 року IKEA починала набір персоналу для свого першого магазина в Україні.
  • IKEA оголосила про наміри вийти на український ринок в кінці 2017 року, а навесні 2018 го визначила формат магазину, який, на думку компанії, найкраще підходить для України  магазин нового міського формату (city store).
Теги: IKEA, интернетмагазин, мебель

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