Голова ради директорів компанії "Індустріальний союз Донбасу", президент футбольного клубу "Металург" Сергій Тарута заявив, що головна мета російських загарбників у Маріуполі — це геноцид та голодомор.

Про це він повідомив у Facebook.

Наразі у Маріуполі йдуть бої за “Азовсталь”, але російські війська вже практично знищили завод, який був металургійним гігантом, одним із найбільших в Європі.

“Бачу, як в соцмережах українці викладають світлини з минулого зі знищеними уже будинками, університетами, площами, лікарнями, пологовими будинками. Це не просто світлини — це спогади про важливі етапи життя. Хтось із червоним дипломом біля стін рідної Альма-матер, хтось забирає первістка з пологового, де тепер лише каміння і розбите скло…”, — пише Тарута.

Він розповів, що прийшов на завод “Азовсталь” одразу після інституту та пройшов “щасливий професійний шлях” від майстра мартенівського цеху до керівника зовнішньої діяльності.