Про це він повідомив у Facebook.
Наразі у Маріуполі йдуть бої за “Азовсталь”, але російські війська вже практично знищили завод, який був металургійним гігантом, одним із найбільших в Європі.
“Бачу, як в соцмережах українці викладають світлини з минулого зі знищеними уже будинками, університетами, площами, лікарнями, пологовими будинками. Це не просто світлини — це спогади про важливі етапи життя. Хтось із червоним дипломом біля стін рідної Альма-матер, хтось забирає первістка з пологового, де тепер лише каміння і розбите скло…”, — пише Тарута.
Він розповів, що прийшов на завод “Азовсталь” одразу після інституту та пройшов “щасливий професійний шлях” від майстра мартенівського цеху до керівника зовнішньої діяльності.
“Зараз рашисти нищать наші заводи, є повідомлення, що вивозять з України зерно, нищать сільськогосподарську техніку. Їхня мета – геноцид і голодомор. І вони таки отримають на нашій землі смерть – свою власну.”, — констатував підприємиць.
- Також пресслужба Маріупольського муніципалітету повідомила про те, що окупанти силоміць вивозять людей з Маріуполя на територію РФ.
- Битва за Маріуполь триває. Російські загарбники нищать цивільну та промислову інфраструктуру міста і, зокрема, знищили завод “Азовсталь”, за який точились тривалі бої.
- Начальник патрульної поліції Донецької області Михайло Вершинін звернувся до Президента України з проханням надати місту системи протиповітряної оборони.
- Греція висловила готовність відновити зруйнований російськими загарбниками пологовий будинок в українському місті Маріуполь.
- Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький записав звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та усього світу. Оборонці міста відчайдушно стримують 14-тисячне російське угруповання, але Маріуполь критично потребує деблокади.