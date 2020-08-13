Чутки, упередження, теорії змов, фейкові новини про методи лікування COVID-19 призвели до смертей, яких можна було б уникнути. Група дослідників з Австралії, Японії та Таїланду таке поширення неправдивої інформації про коронавірус назвали "Інфодемією".

Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому в Американському журналі тропічної медицини та гігієни.

Група дослідників з Австралії, Японії та Таїланду вивчила поширення неправдивої інформації в 87 країнах 25 мовами в період з грудня 2019 року до квітня 2020 року.

Результати виявили 2 311 одиниць неправдивої інформації.

Чутки, забобони й теорії змови значною мірою знижують довіру суспільства до урядів і міжнародних агентств охорони здоров’я. Чутки можуть маскуватися під правдиву інформацію щодо профілактики інфекцій і боротьби з ними, а це веде до потенційно серйозних наслідків, якщо люди більше схильні вірити їм, а не офіційним джерелам.

Наприклад, популярний міф про те, що споживання висококонцентрованого спирту може дезінфікувати організм і вбити вірус. В результаті такої “профілактики” близько 800 осіб померли, в той час як 5876 потрапили до лікарень, а у 60 з них розвинулася повна сліпота.

У Катарі двоє здорових чоловіків з Південної Азії приймали дезінфекційний засіб для поверхонь або дезінфекційний засіб для рук на спиртовій основі.

В Індії в соцмережах ширилися чутки, через які дехто пив коров’ячу сечу та їв гній. В Саудівській Аравії поширювалися чутки про те, що від хвороби допомагає сеча верблюда з лаймом.

Крім того, в Індії 12 осіб, у тому числі п’ятьох дітей, ушпиталили після вживання спиртного, приготованого з токсичного насіння дурману. Це вважалося ліками проти коронавірусу. Постраждалі, як повідомляється, подивилися відео в соціальних мережах, в якому говорилося, що насіння дурману дає імунітет проти COVID-19.

У церкві в Південній Кореї розпилювали на парафіян солону воду. В результаті понад 100 осіб захворіли через розбризкування забрудненої води.

А ще у звіті говориться про 26 випадків насильства щодо людей через упередження.

Як приклад описано випадок у Нових Санжарах, що в Полтавській області, коли місцеві жителі закидали камінням автобус з пасажирами, які прилетіли на карантин з китайського Уханя.

Ще один приклад — чоловік в Індії наклав на себе руки через неправильне уявлення про те, що у нього коронавірусна інфекція. Сім’я загиблого розповіла, що у чоловіка було почуття провини й сорому за те, що заразився COVID-19, і те, як оточення відреагує на це.