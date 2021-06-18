Двоє мешканців Шевченківського району Запоріжжя потрапили до реанімації з ботулізмом після вживання в’яленої риби.

Про це повідомив Запорізький обласний центр МОЗ.

Чоловіка та жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в’яленого ляща, придбаного у торгівельній мережі міста.

Зазначається, що обидва постраждалих знаходяться у важкому стані, без свідомості, не контактні, клінічний діагноз -“ботулізм” важкого ступеню.

Наразі проводяться лабораторні дослідження клінічного матеріалу (зразків крові) та залишків риби на наявність ботулотоксину.

Що таке ботулізм?

Ботулізм – гостре важке інфекційно-токсичне захворювання, яке виникає в результаті вживання в їжу харчових продуктів, що містять мікробний токсин – ботулінум, та призводить до важких уражень нервової системи, змін в роботі серцево-судинної системи, слабкості скелетних і гладких м’язів, порушення зору, ковтання, моторики кишок.

Споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність у ньому ботулотоксину, оскільки він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.

Захворювання на ботулізм виникає в середньому через добу після вживання зараженої їжі, але іноді інкубаційний період може скорочуватися до 2-х годин або подовжується до 10 діб. Клінічно захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги, а потім проявляються наступні симптоми: двоїння предметів, ослаблення чіткості зору (предмети бачаться в тумані, сітка перед очима).

Внаслідок паралічу м’язів гортані, глотки і мови хворі втрачають голос, ковтання стає скрутним або зовсім неможливим. Головним вражаючим місцем токсину ботулізму є нервова система. Розвивається неврологічна симптоматика. У важких формах захворювання головним симптомом є розлад дихання, параліч діафрагми, в результаті чого настає смерть.