Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) України.
Відомо, що колишнього народного депутата Іллю Киву звинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.
Як встановило слідство, Кива, знаходячись у Росії, взяв участь в одному з пропагандистських телешоу. В ході шоу він закликав вище керівництво країни-агресора до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.
Зокрема Кива пропонував фізично усунути президента України та закликав до агресивних військових дій на території України.
Наразі Кива знаходиться у міжнародному розшуку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Раніше повідомлялося, що для розслідування російських військових злочинів до України приїдуть німецькі експерти.
- Також ДБР повідомляло про арешт майна родин Медведчука і Козака.