Завершено розслідування відносно колишнього нардепа Іллі Киви за антиукраїнські дії. Обвинувальний акт скеровано до суду, Киву оголошено в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) України.

Відомо, що колишнього народного депутата Іллю Киву звинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Як встановило слідство, Кива, знаходячись у Росії, взяв участь в одному з пропагандистських телешоу. В ході шоу він закликав вище керівництво країни-агресора до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Зокрема Кива пропонував фізично усунути президента України та закликав до агресивних військових дій на території України.

Наразі Кива знаходиться у міжнародному розшуку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.