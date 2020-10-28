Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива разом зі спортивними молодиками прийшов до Парку Слави, аби вшанувати полеглих у Другій світовій війні.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Спочатку Кива ретельно вишикував чоловіків колонами, пояснював як і де ставати.

Коли все було готово, Ілля Кива дав коментар кільком телеканалам.

“Це буде одна з найголовніших подій в історії України – звільнення нашої Батьківщини від німецько-фашистських загарбників. Ми тут, щоб вшанувати пам’ять загиблих, які віддали життя за нашу землю – наших дідів, прадідів – яких ми шануємо, пам’ятаємо і ними ж пишаємося. Сьогоднішній день пам’яті – це дійсно велиrt свято … ми завжди будемо схиляти коліно, пам’ятати і ми будемо пишатися цим подвигом”, – сказав Кива кореспонденту #Букв.

Разом в Кивою прийшов і народний депутат від ОПЗЖ Віктор Чорний.

Після цього, народний депутат разом із колоною чоловіків, яких вишиковував, поклав квіти до Меморіалу Слави.