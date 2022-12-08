Американський мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск обладнав в офісі компанії спальні кімнати для працівників. Міська влада Сан-Франциско розпочала перевірку щодо цього.

Про це повідомило The Washington Post.

У мережі стали з’являтися фотографії з кімнат в офісі Twitter, схожих на готельні номери, з 5 грудня. У приміщеннях є ліжка з постійною білизною, шафами, а в деяких навіть є будильники та пральні машини.

Ще співробітники опублікували світлини кімнат, де знаходяться спальні місця з матрацами. За словами одного зі співрозмовників, спальні просто з’явилися у будівлі, але щодо них не проводили ніяких обговорень.

NEW: The BBC has obtained pictures of inside Twitter – rooms that have been converted into bedrooms – for staff to sleep in. The city of San Francisco is investigating as it's a commercial building. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB — James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022

На поверх таких кімнат близько від 4-8. Крім того, сам Ілон Маск часто залишається в офісі на ніч.

Після того, як фотографії з’явилися в соцмережі, то один з користувачів соцмережі поскаржився владі Сан-Франциско. Перевірку компанії ініціював міський департамент інспекцій. Вони мають намір з’ясувати чи використовують офіс належним чином.

Новий власник Twitter негативно відреагував на рішення влади. Ілон Маск заявив, що компанія просто надає ліжка персону, який втомився.