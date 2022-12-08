Про це повідомило The Washington Post.

У мережі стали з’являтися фотографії з кімнат в офісі Twitter, схожих на готельні номери, з 5 грудня. У приміщеннях є ліжка з постійною білизною, шафами, а в деяких навіть є будильники та пральні машини.

Ще співробітники опублікували світлини кімнат, де знаходяться спальні місця з матрацами. За словами одного зі співрозмовників, спальні просто з’явилися у будівлі, але щодо них не проводили ніяких обговорень.

На поверх таких кімнат близько від 4-8. Крім того, сам Ілон Маск часто залишається в офісі на ніч.

Після того, як фотографії з’явилися в соцмережі, то один з користувачів соцмережі поскаржився владі Сан-Франциско. Перевірку компанії ініціював міський департамент інспекцій. Вони мають намір з’ясувати чи використовують офіс належним чином.

Новий власник Twitter негативно відреагував на рішення влади. Ілон Маск заявив, що компанія просто надає ліжка персону, який втомився.

“Сан Сан-Франциско атакує компанії, що надають ліжка втомленим співробітникам, замість того, щоб убезпечити дітей від фентанілу”, – зазначив Маск, маючи на увазі недавній випадок отруєння дитини у парку.