Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.
У дописі Маск зазначив, що вже через шість тижнів компанія отримає нового генерального директора.
Хто обійме цей пост мільярдер не повідомив, однак наголосив, що це буде жінка.
Маск також додав, що після кадрових змін він стане виконавчим головою та технічним директором Twitter. Його новими обов’язками стануть нагляд за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами.
За даними The Wall Street Journal, новою гендиректоркою соцмережі може стати Лінда Яккоріно – керівниця відділу реклами NBCUniversal
Як повідомляє Axios, Маск та Яккоріно вже понад місяць ведуть перемовини та виступали разом на кількох пресконференціях.
- Власник Twitter Ілон Маск пригрозив, що подасть до суду на Microsoft через використання даних його соціальної мережі без дозволу.
- Американський мільярдер Ілон Маск планує запустити платформу штучного інтелекту, яку він називає TruthGPT. Він хоче створити конкурента ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.