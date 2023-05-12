Мільярдер та винахідник Ілон Маск повідомив, що через декілька тижнів залишить посаду генерального директора соцмережі Twitter, власником якої він став восени 2022 року.

Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

У дописі Маск зазначив, що вже через шість тижнів компанія отримає нового генерального директора.

Хто обійме цей пост мільярдер не повідомив, однак наголосив, що це буде жінка.

Маск також додав, що після кадрових змін він стане виконавчим головою та технічним директором Twitter. Його новими обов’язками стануть нагляд за продуктом, програмним забезпеченням та системними операторами.

За даними The Wall Street Journal, новою гендиректоркою соцмережі може стати Лінда Яккоріно – керівниця відділу реклами NBCUniversal

Як повідомляє Axios, Маск та Яккоріно вже понад місяць ведуть перемовини та виступали разом на кількох пресконференціях.