Про це повідомило Reuters.

У квітні 2021 році компанія заявляла, що планує імплантуватимуть мозкові чипи у 2022 році. У січні цього року повідомлялося, що Neuralink шукала спеціаліста по контролю вживлення чіпів і розв’язуванні питань з американськими регуляторами.

Neuralink розробляє інтерфейси мозкових чіпів. Їх планують використовувати, щоб пацієнти могли знову рухатися та спілкуватися. Також чіпи планують розробляти для відновлення зору.

Компанія останніми роками проводила випробування на тваринах. Neuralink намагалася отримати дозвіл від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) для початку клінічних випробувань на людях.

Винахідник додав, що перші чіпи використовують для відновлення зору та забезпечення руху м’язів у людей, які не можуть цього робити.

“Ми хочемо бути надзвичайно обережними та впевненими, що він добре працюватиме, перш ніж поміщати пристрій в людину. Спочатку прогрес, особливо щодо людей, здаватиметься, можливо, жахливо повільним, але ми паралельно робимо все, щоб масштабувати його”, — сказав Ілон Маск.

У майбутньому Neuralink планують інтегрувати пристрої у мозок людини для усунення наслідків певних хвороб мозку. Серед них розширення пам’яті, лікування паралічу, сліпоти, депресії, хвороби Паркінсона та кращого керування складними системами. Ще може йтися про можливість подумки грати у відеоігри, викликати авто Tesla, завантажувати або відтворювати спогади.

У 2019 році компанія проводила експерименти з чипізацією на мишах. У результаті 87% випадків вживлення пристрою завершилися вдало. Також у 2002 році Neuralink представила світові чиповану свиню Гертруду. Утім у 2021 році компанія мала проблеми. Деяким мавпам зробили евтаназію через підозри на інфекції, які були повʼязані з пристроєм.

У липні інша американська компанія Synchron встановила пристрій компанії в людину, яка живе з боковим аміотрофічним склерозом. Операція відбулася в лікарні Маунт-Синай у Нью-Йорку.

Довідка. Neuralink розробляє мозкові імплантанти, які стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Компанія розпочала діяльність у 2016 році, а представили її у березні 2017 року. Neuralink розташована в районі затоки Сан-Франциско та в Остіні у Техасі.