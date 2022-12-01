Про це повідомило Reuters.

У квітні 2021 році компанія заявляла, що планує імплантуватимуть мозкові чипи у 2022 році. У січні цього року повідомлялося, що Neuralink шукала спеціаліста по контролю вживлення чіпів і розв’язуванні питань з американськими регуляторами.

Neuralink розробляє інтерфейси мозкових чіпів. Їх планують використовувати, щоб пацієнти могли знову рухатися та спілкуватися. Також чіпи планують розробляти для відновлення зору.

Фото: YouTube/Newsthink

Компанія останніми роками проводила випробування на тваринах. Neuralink намагалася отримати дозвіл від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) для початку клінічних випробувань на людях.

Винахідник додав, що перші чіпи використовують для відновлення зору та забезпечення руху м’язів у людей, які не можуть цього робити.

“Ми хочемо бути надзвичайно обережними та впевненими, що він добре працюватиме, перш ніж поміщати пристрій в людину. Спочатку прогрес, особливо щодо людей, здаватиметься, можливо, жахливо повільним, але ми паралельно робимо все, щоб масштабувати його”, — сказав Ілон Маск.

У майбутньому Neuralink планують інтегрувати пристрої у мозок людини для усунення наслідків певних хвороб мозку. Серед них розширення пам’яті, лікування паралічу, сліпоти, депресії, хвороби Паркінсона та кращого керування складними системами. Ще може йтися про можливість подумки грати у відеоігри, викликати авто Tesla, завантажувати або відтворювати спогади.

У 2019 році компанія проводила експерименти з чипізацією на мишах. У результаті 87% випадків вживлення пристрою завершилися вдало. Також у 2002 році Neuralink представила світові чиповану свиню Гертруду. Утім у 2021 році компанія мала проблеми. Деяким мавпам зробили евтаназію через підозри на інфекції, які були повʼязані з пристроєм.

У липні інша американська компанія Synchron встановила пристрій компанії в людину, яка живе з боковим аміотрофічним склерозом. Операція відбулася в лікарні Маунт-Синай у Нью-Йорку.

Довідка. Neuralink розробляє мозкові імплантанти, які стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Компанія розпочала діяльність у 2016 році, а представили її у березні 2017 року. Neuralink розташована в районі затоки Сан-Франциско та в Остіні у Техасі.