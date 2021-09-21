ЗеПорушення

53

Всього порушень

49

Днів без порушень
14:52 Рада прийняла закон про гуманітарну допомогу
14:48 Виконавиця пісні Lady Marmalade Сара Деш померла у віці 76 років
14:31 До України заходить організація Ordo Iuris, яка домоглася заборони абортів у Польщі
14:16 Проєкт держбюджету-2022 передбачає зменшення фінансування культури, – В’ятрович
14:04 В Африці рій бджіл вбив понад 60 червонокнижних пінгвінів
13:33 На аукціон Sotheby’s виставили легендарні кросівки із фільму «Назад у майбутнє»
13:27 Ешлі Грем розповіла, що чекає на двійню: відео
13:24 ЄСПЛ визнав Росію винною у вбивстві експідполковника ФСБ Литвиненка
12:57 Ілон Маск анонсував запуск глобального інтернету Starlink
12:46 На тлі епідемії в Алабамі вперше в історії зафіксували більше смертей, ніж народжень
12:15 Pfizer заявила про ефективність вакцини для дітей у віці від 5 до 11 років
11:57 Нардепи спростили процедуру закупівлі інноваційних ліків
11:43 «Я займаюсь наукою та роблю селфі», – марсохід Perseverance похизувався пейзажами Червоної планети
11:39 Принцеса Беатріс вперше стала мамою
11:31 Рада схвалила закон про зміни строків отримання адмінпослуг під час карантину
10:31 NASA вибрало місце посадки місяцеходу
10:26 Місія МФВ розпочала роботу в Україні
10:02 Президента Бразилії не пустили всередину ресторану у Нью-Йорку через відсутність щеплення проти COVID-19
09:52 НАБУ і САП висунули нову підозру брату голови ОАСК Зонтову
09:31 Турагентка ошукала Роналду майже на €300 тисяч
09:16 Зеленський у Нью-Йорку вшанував пам’ять жертв теракту 11 вересня
08:54 В Україні за минулу добу зафіксовано 5159 нових випадків COVID-19
08:27 800-кілограмового моржа, який полюбляє засмагати у човнах, помітили в Ісландії, – фото
07:32 21 вересня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 На Заході сонячно, а дощитиме на Сході: якою буде погода 21 вересня
01:25 «Слуга народу» отримає понад 400 млн гривень з держбюджету у 2022 році — ЧЕСНО
00:37 Найгірший день на Волл-стріт з травня: акції падають через ризик дефолту Evergrande
00:01 В Білорусі жінку засудили за допис в Twitter про Лукашенка

20 вересня

23:19 ДБР викрило банду поліціянтів, які силою вибивали гроші у громадян
22:58 Apple випустила iOS 15: нововведення і нові функції

Ілон Маск анонсував запуск глобального інтернету Starlink

Гендиректор SpaceX Ілон Маск заявив, що бета-тест глобального супутникового інтернету Starlink закінчиться в жовтні цього року. Для підключення майбутні абоненти мають купити термінал-приймач та сплатити абонентську плату.

Вівторок, 21 вересня 2021, 12:57

Про це Маск заявив, відповідаючи на запитання одного з користувачів Twіtter.

“Коли завершиться стадія бета-тестування?” – спитав користувач Overshield.

Макс відповів коротко: “Наступного місяця”.

Раніше у SpaceX прогнозували, що Starlink забезпечить глобальне інтернет-покриття вже у вересні цього року.

Крім того, за словами Ілона Маска супутниковий інтернет Starlink забезпечить підключення до інтернету для космічних мандрівників і астронавтів.

Проєкт Starlink розвивається з кінця 2014-го року. Його метою є з’єднання світу супутниковим інтернетом.

Starlink планує в підсумку вивести на орбіту 12 000 супутників загальною вартістю близько 10 мільярдів доларів. Наразі Starlink надає інтернет в тестовому режимі в 11 країнах.

У травні засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що супутникова мережа на низькій навколоземній орбіті отримала більше 500 000 попередніх замовлень на свої інтернет-послуги і не очікує ніяких технічних проблем із задоволенням попиту.

  • Команда мільярдера Ілона Маска збирається влаштувати справній прорив у світі технологій, звільнивши світ від Інтернет-обмежень та забезпечивши вільною та швидкою передачею даних. Детальніше про принцип роботи Starlink – у матеріалі.
Теги: Starlink, Ілон Маск, Интернет

Читати #Букви у Telegram і у Facebook