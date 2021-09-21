Ілон Маск анонсував запуск глобального інтернету Starlink

Гендиректор SpaceX Ілон Маск заявив, що бета-тест глобального супутникового інтернету Starlink закінчиться в жовтні цього року. Для підключення майбутні абоненти мають купити термінал-приймач та сплатити абонентську плату.

Про це Маск заявив, відповідаючи на запитання одного з користувачів Twіtter.

“Коли завершиться стадія бета-тестування?” – спитав користувач Overshield.

Макс відповів коротко: “Наступного місяця”.

Раніше у SpaceX прогнозували, що Starlink забезпечить глобальне інтернет-покриття вже у вересні цього року.

Крім того, за словами Ілона Маска супутниковий інтернет Starlink забезпечить підключення до інтернету для космічних мандрівників і астронавтів.

Проєкт Starlink розвивається з кінця 2014-го року. Його метою є з’єднання світу супутниковим інтернетом.

Starlink планує в підсумку вивести на орбіту 12 000 супутників загальною вартістю близько 10 мільярдів доларів. Наразі Starlink надає інтернет в тестовому режимі в 11 країнах.

У травні засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що супутникова мережа на низькій навколоземній орбіті отримала більше 500 000 попередніх замовлень на свої інтернет-послуги і не очікує ніяких технічних проблем із задоволенням попиту.