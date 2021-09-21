Ілон Маск анонсував запуск глобального інтернету Starlink

Про це Маск заявив, відповідаючи на запитання одного з користувачів Twіtter.
“Коли завершиться стадія бета-тестування?” – спитав користувач Overshield.
Макс відповів коротко: “Наступного місяця”.
Раніше у SpaceX прогнозували, що Starlink забезпечить глобальне інтернет-покриття вже у вересні цього року.
Крім того, за словами Ілона Маска супутниковий інтернет Starlink забезпечить підключення до інтернету для космічних мандрівників і астронавтів.
Проєкт Starlink розвивається з кінця 2014-го року. Його метою є з’єднання світу супутниковим інтернетом.
Starlink планує в підсумку вивести на орбіту 12 000 супутників загальною вартістю близько 10 мільярдів доларів. Наразі Starlink надає інтернет в тестовому режимі в 11 країнах.
У травні засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що супутникова мережа на низькій навколоземній орбіті отримала більше 500 000 попередніх замовлень на свої інтернет-послуги і не очікує ніяких технічних проблем із задоволенням попиту.
- Команда мільярдера Ілона Маска збирається влаштувати справній прорив у світі технологій, звільнивши світ від Інтернет-обмежень та забезпечивши вільною та швидкою передачею даних. Детальніше про принцип роботи Starlink – у матеріалі.