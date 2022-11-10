Ілон Маск детально розповів про свій план збільшення доходу компанії Twitter

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск 10 листопада виклав свій найповніший огляд бізнесу Twitter з того часу, як він отримав контроль над компанією менш як два тижні тому.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час зібрання в Spaces, через аудіосистему Twitter у прямому етері, у середу вранці Маск протягом години розповідав про свої плани щодо соціального медіасервісу, позиціонуючи його як конкурента не тільки класичним соціальним мережам, таким як Facebook.

Він сказав, що Twitter зароблятиме гроші на творцях контенту та більше заглиблюватиметься у відео та бізнес-сегменти, які вже опанував TikTok.

Маск обговорив ймовірність застосування Twitter для обробки платежів разом із підключеними дебетовими картками та банківськими рахунками, що повторює PayPal, компанію цифрових платежів, яку він допоміг заснувати.

Мільярдер заявив, що врешті-решт він сподівається перетворити Twitter на “додаток для всього” за зразком WeChat, китайської соціальної медіаплатформи, якою користуються понад мільярд людей, щоб знаходити новини, викликати таксі та замовляти їжу.

Зустріч була нібито організована для рекламодавців Twitter, з якими винахідник мав нестабільні стосунки за короткий час перебування на посаді власника соцмережі.

Він перейшов від погоджувальних зустрічей із керівниками Медісон-авеню до погроз, що вони будуть “термоядерним ім’ям і ганьбою”, оскільки деякі бренди призупинили свої витрати на Twitter через побоювання, як його право власності може змінити вміст платформи.

Маск пообіцяв рекламодавцям, що Twitter все ще прихильний до них і до їхніх стурбованостей проблемним контентом, який поширився на платформі під час проміжних виборів у вівторок.

Але його презентація виходила далеко за межі реклами, адже винахідник розповів низку деталей своїх планів.

“Швидкість еволюції Twitter стане величезною зміною порівняно з тим, що було в минулому. Я – технолог і можу зробити так, щоб технологія йшла вперед. Швидко. І це те, що ви побачите в Twitter”, – сказав він.

Відтоді, як 27 жовтня Ілон Маск завершив купівлю компанії за 44 мільярди доларів, Twitter зазнав шалених змін.

Минулого тижня він звільнив половину працівників, а потім відмовився від планів збільшення прибутку, стягуючи з користувачів 8 доларів за місяць, щоб отримати бажану позначку підтвердження у своїх профілях.

Він і його радники також обговорили можливість дозволити користувачам платити за надсилання прямих повідомлень знаменитостям на платформі та додавання платних відео.

Маск, який себе назвав “абсолютистом свободи слова”, також заявив, що скасує багато правил контенту Twitter, хоча він поки що нічого не змінив і планує сформувати раду в найближчі місяці, щоб його консультували з цього питання.

Винахідник відчуває фінансовий тиск, щоб Twitter був успішним. Його придбання стало найбільшим викупом в технологічній галузі. Він також завантажив компанію боргом у розмірі 13 мільярдів доларів, щоб укласти угоду, що вимагатиме від неї щорічних виплат розміром понад 1 мільярда доларів. А Twitter історично втрачав гроші та розвивався повільніше, ніж деякі з його конкурентів.

Ілон Маск і його довірені особи тижнями обмірковували ідеї щодо бізнесу Twitter, вдаючись до деяких із них. Минулого тижня компанія подала реєстраційні документи, щоб прокласти шлях для обробки платежів, згідно з документом до Мережі боротьби з фінансовими злочинами міністерства фінансів (FinCEN), який отримав The New York Times.

Мільярдер часто міркував над запровадження платежів у Twitter. У середу він сказав, що передбачає:о користувачі під’єднають свої онлайн-банківські рахунки до служби соціальних медіа, а пізніше компанія перейде на “дебетові картки, чеки та інше”.

Перетворення Twitter на платіжний процесор стало б для Маска свого роду поверненням до його ранніх днів у технологічній індустрії. У 1999 році він допоміг заснувати X.com, онлайн-банк, який пізніше став PayPal.

Підприємства, які здійснюють грошові перекази, обмін валюти або готівкових чеків, зобов’язані зареєструватися в FinCEN і повідомляти агентству про підозрілі операції. Прессекретар FinCEN сказала, що агентство не коментує дії конкретних підприємств.

До того, як Маск очолив Twitter, компанія займалася фінансовими послугами. У вересні минулого року соцмережа додала функцію чайових, яка дозволяє користувачам робити невеликі пожертви своїм улюбленим творцям Twitter, використовуючи готівку або криптовалюту. Це також дозволило людям стягувати плату за підписку на ексклюзивний вміст, як-от інформаційні бюлетені, і забирало невелику частину їхніх доходів.

Але Twitter не має складних платіжних систем, які могли б приносити дохід компанії.

Мільярдер також запропонував кілька інших ідей для заробітку грошей під час зустрічі з рекламодавцями, хоча іноді він був стислим у конкретиці.

Маск також сказав, що відео – “це сфера, в яку ми збираємося інвестувати величезні кошти”. Він припустив, що користувачі, які платять за підписку на послугу Twitter Blue, спочатку зможуть публікувати 10-хвилинні кліпи, потім 42-хвилинні відео, а потім, зрештою, й кількагодинні.

Він додав, що допомагати творцям контенту заробляти гроші на своїх публікаціях було “просто”, і сказав, що він хоче, щоб користувачі могли “без зусиль” купувати продукти у Twitter одним клацанням мишки.

Маск також був у захваті від ідеї стягнення плати за верифікацію облікового запису, позначеної синьою галочкою, сказавши, що щомісячна плата у 8 доларів збільшить вартість створення підробленого облікового запису, так що шахраї врешті-решт “перестануть намагатися” це робити.

Він порівняв вміст, створений неперевіреними обліковими записами, з типом електронних листів, які потрапляють у папку зі спамом — доступні для перегляду, але не такі легкодоступні — і що люди зрештою переглядатимуть здебільшого перевірені облікові записи Twitter.