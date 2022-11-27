Американський письменник, активний користувач платформи Twitter з 7 млн підписниками, розкритикував підхід бізнесмена та – віднедавна – власника соцмережі Ілона Маска щодо ведення справ у ній.

Про це Кінг написав у Twitter.

Нещодавно Ілон Маск провів чергове голосування у придбаній соцмережі. Цього разу він поцікавився у користувачів Twitter чи варто зробити “амністію” для заблокованих раніше акаунтів. Згідно з результатами голосування, він прийняв рішення відновити забанені облікові записи з наступного тижня. Методи формування політики соцмережі не усім прийшли до смаку. Зокрема, Стівен Кінг визнав значні досягнення Маска в автомобільній сфері, але розкритикував його підхід щодо Twitter.

“Я вважаю, що Ілон Маск – фантазер. Майже самотужки він змінив уявлення американців про автомобілі. У мене є Tesla, і я люблю її. Одначе, він жахливо підходить для Twitter. Він, здається, вигадує все на ходу”, – поділився письменник думкою зі своєю авдиторією.

Маск особисто прийшов у тред до письменника та наголосив, що вітає будь-які пропозиції. Також він пояснив свою мотивацію нововведень у соцмережі:

“Мета — надійний цифровий майданчик, де допускається широкий діапазон поглядів, за умови, що люди не порушують закон і не розсилають спам. Наприклад, будь-яке підбурювання до насильства призведе до блокування облікового запису”.