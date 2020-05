Про це повідомляє видання PEOPLE.

Так, після народження дитини підприємець написав у своєму Twitter, що малюка назвуть “X Æ A-12 Musk”.

Спершу всі вирішили, що Ілон Маск просто жартує. Але невдовзі було опубліковано підтвердження від співачки Граймс. У її Twitter-публікації вказано, що у кожної літери імені-абревіатури є своє значення.

Ім’я хлопчика розшифровується наступним чином:

Х – “невідома змінна”;

Æ – ельфійське написання слова “любов” і/або “штучний інтелект”;

А-12 – на честь американського літака-розвідника Lockheed A-12, попередника Lockheed SR-71 Blackbird (знаходиться на озброєнні ЦРУ).

“Попередник нашого улюбленого літака, на якому немає зброї, немає захисту, тільки швидкість. Чудовий в бою, але не жорстокий”, – написала Граймс.

Співачка також додала, що “А” відповідає і назві “Archangel” – її улюбленій пісні. Є в імені і асоціація з символом 2020 року за китайським гороскопом, білим металевим щуром.

Маск уточнив назву попередника літака-розвідника A-12 (SR-71, а не SR-17), але в іншому підтвердив інтерпретацію Граймс.

Співачка висловила надію, що синові сподобається це ім’я. Граймс вважає, що так могли б звати головного героя якоїсь історії.

Варто відзначити, що в день народження дитини Маск повідомив, що це хлопчик. Хоча Граймс ще до появи малюка заявляла, що не хоче заздалегідь називати його стать і нав’язувати йому такий поділ.

Тепер користувачі Мережі намагаються зрозуміти, як правильно вимовляти ім’я дитини.

Elon Musk: how do we pronounce our sons name X Æ A-12 ? Grimes: pic.twitter.com/UbcQeHBtXP — abel⚡️ (@choloabel) May 6, 2020

Sub: “How do I pronounce ur name?” X Æ A-12: pic.twitter.com/LrlfnUc3Hu — Stephen A. Smith Burner (@SASBurnerAcct) May 6, 2020

this is how you pronounce X Æ A-12 pic.twitter.com/PFhusCcZii — tomi (@sancheztomi) May 5, 2020

X Æ A-12: *steps in class* teacher: and what’s your name sweatheart X Æ A-12: pic.twitter.com/FAeMZVqrVc — 🅞𝐟𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐃o҉𝐦𝐞💔 (@ilyas2xx) May 6, 2020

Grimes’ child: my name’s X Æ A-12 me: how do u pronounce that? Grimes’ child: pic.twitter.com/cyPDDKh28V — yung lean fan account 🌱 (@groovytony__) May 5, 2020

Також користувачі почали вести жартівливу “хроніку” життя X Æ A-12, починаючи з народження.

first images of Grimes beautiful baby 🥺 pic.twitter.com/CYqRm31TnC — ㄥ 乇 丨 (@XNXXTENTAClON) May 5, 2020

Elon Musk and Grimes’s son in the nursery pic.twitter.com/1Bj9Nf9rPr — Macks (@maxholcomb0) May 5, 2020

X Æ A-12 bonding with other babies at in the nursery room at the hospital pic.twitter.com/XqK05Bn67V — Nancy (@Wtfnancyison) May 5, 2020

X Æ A-12 1st birthday party pic.twitter.com/b7zKJNTvMC — erby furby (@erbyfurby) May 6, 2020

Варто відзначити, що 32-річна співачка Граймс стала матір’ю вперше. У 48-річного Ілона Маска вже є п’ятеро дітей від першого шлюбу з письменницею Жюстін Вілсон, з якою вони познайомилися ще в університеті в Канаді. Інших дітей Маска звуть Даміан, Гріффін, Ксав’єр, Саксон і Кай. Його перший син, Невада Олександр Маск, помер у віці 10 тижнів.

Про відносини Маска і Граймс стало відомо в 2018-му році, коли вони разом з’явилися на балу Met Gala.