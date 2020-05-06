Про це повідомляє видання PEOPLE.
Так, після народження дитини підприємець написав у своєму Twitter, що малюка назвуть “X Æ A-12 Musk”.
Спершу всі вирішили, що Ілон Маск просто жартує. Але невдовзі було опубліковано підтвердження від співачки Граймс. У її Twitter-публікації вказано, що у кожної літери імені-абревіатури є своє значення.
Ім’я хлопчика розшифровується наступним чином:
Х – “невідома змінна”;
Æ – ельфійське написання слова “любов” і/або “штучний інтелект”;
А-12 – на честь американського літака-розвідника Lockheed A-12, попередника Lockheed SR-71 Blackbird (знаходиться на озброєнні ЦРУ).
“Попередник нашого улюбленого літака, на якому немає зброї, немає захисту, тільки швидкість. Чудовий в бою, але не жорстокий”, – написала Граймс.
Співачка також додала, що “А” відповідає і назві “Archangel” – її улюбленій пісні. Є в імені і асоціація з символом 2020 року за китайським гороскопом, білим металевим щуром.
Маск уточнив назву попередника літака-розвідника A-12 (SR-71, а не SR-17), але в іншому підтвердив інтерпретацію Граймс.
Співачка висловила надію, що синові сподобається це ім’я. Граймс вважає, що так могли б звати головного героя якоїсь історії.
Варто відзначити, що в день народження дитини Маск повідомив, що це хлопчик. Хоча Граймс ще до появи малюка заявляла, що не хоче заздалегідь називати його стать і нав’язувати йому такий поділ.
Тепер користувачі Мережі намагаються зрозуміти, як правильно вимовляти ім’я дитини.
Elon Musk: how do we pronounce our sons name X Æ A-12 ?
Grimes: pic.twitter.com/UbcQeHBtXP
— abel⚡️ (@choloabel) May 6, 2020
Sub: “How do I pronounce ur name?”
X Æ A-12: pic.twitter.com/LrlfnUc3Hu
— Stephen A. Smith Burner (@SASBurnerAcct) May 6, 2020
this is how you pronounce X Æ A-12 pic.twitter.com/PFhusCcZii
— tomi (@sancheztomi) May 5, 2020
X Æ A-12: *steps in class*
teacher: and what’s your name sweatheart
X Æ A-12: pic.twitter.com/FAeMZVqrVc
— 🅞𝐟𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐃o҉𝐦𝐞💔 (@ilyas2xx) May 6, 2020
Grimes’ child: my name’s X Æ A-12
me: how do u pronounce that?
Grimes’ child: pic.twitter.com/cyPDDKh28V
— yung lean fan account 🌱 (@groovytony__) May 5, 2020
Також користувачі почали вести жартівливу “хроніку” життя X Æ A-12, починаючи з народження.
first images of Grimes beautiful baby 🥺 pic.twitter.com/CYqRm31TnC
— ㄥ 乇 丨 (@XNXXTENTAClON) May 5, 2020
Elon Musk and Grimes’s son in the nursery pic.twitter.com/1Bj9Nf9rPr
— Macks (@maxholcomb0) May 5, 2020
X Æ A-12 bonding with other babies at in the nursery room at the hospital pic.twitter.com/XqK05Bn67V
— Nancy (@Wtfnancyison) May 5, 2020
X Æ A-12 1st birthday party pic.twitter.com/b7zKJNTvMC
— erby furby (@erbyfurby) May 6, 2020
Варто відзначити, що 32-річна співачка Граймс стала матір’ю вперше. У 48-річного Ілона Маска вже є п’ятеро дітей від першого шлюбу з письменницею Жюстін Вілсон, з якою вони познайомилися ще в університеті в Канаді. Інших дітей Маска звуть Даміан, Гріффін, Ксав’єр, Саксон і Кай. Його перший син, Невада Олександр Маск, помер у віці 10 тижнів.
Про відносини Маска і Граймс стало відомо в 2018-му році, коли вони разом з’явилися на балу Met Gala.
- Раніше американська модель Джіджі Хадід вперше прокоментувала чутки про свою вагітність і підтвердила, що вона та її хлопець Зейн Малік чекають народження первістка.