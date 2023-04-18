Про це повідомило Reuters.
Маск розкритикував розробника системи ChatGPT за те, що “ШІ навчився брехні”. На його думку, компанія OpenAI перетворилася на закриту організацію, що тісно пов’язана з Microsoft. Ще він звинуватив співзасновника Google Ларрі Пейджа у несерйозному ставленні до безпеки ШІ.
“Я збираюся запустити щось, що я називаю TruthGPT, або максимально правдивий ШІ, який намагається зрозуміти, як працює світ”, — сказав Маск.
За його словами, TruthGPT “може стати найкращим шляхом до безпеки”, який “навряд чи знищить людей”.
“Це (проєкт – ред.) просто починається пізно. Але я спробую створити третій варіант”, — сказав Маск.
Джерела агенства зазначили, що мільярдер переманював дослідників ШІ з Google Alphabe. Він хоче залучити їх для запуску стартапу, який буде конкурувати з OpenAI.
Також у березні Маск зареєстрував фірму X.AI Corp у штаті Невада. У ній вказано Маска як єдиного директора.
Варто зазначити, що Ілон Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році, але у 2018 році вийшов зі складу ради директорів компані, оскільки йому потрібно було зосередитися на Tesla і SpaceX. Також він не погоджувався з тим, що хотіла зробити команда OpenAI.
- Китайський технологічний гігант Alibaba заявив, що планує створити продукт зі штучним інтелектом (ШІ) у стилі ChatGPT. Він матиме назву Tongyi Qianwen.
- Ілон Маск разом із групою експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали дотриматися шестимісячної паузи у розробці систем, потужніших за нещодавно запущений Chat GPT, апелюючи до “потенційних ризиків” для суспільства та людства.
- Співзасновник Microsoft Білл Ґейтс сказав, що тимчасове зупинення розвитку штучного інтелекту не “розв’яже проблему”, як наголошували експерти, ризиків для суспільства. На його думку, варто визначити “складні моменти” і працювати над ними.