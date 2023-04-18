Про це повідомило Reuters.

Маск розкритикував розробника системи ChatGPT за те, що “ШІ навчився брехні”. На його думку, компанія OpenAI перетворилася на закриту організацію, що тісно пов’язана з Microsoft. Ще він звинуватив співзасновника Google Ларрі Пейджа у несерйозному ставленні до безпеки ШІ.

“Я збираюся запустити щось, що я називаю TruthGPT, або максимально правдивий ШІ, який намагається зрозуміти, як працює світ”, — сказав Маск.

За його словами, TruthGPT “може стати найкращим шляхом до безпеки”, який “навряд чи знищить людей”.

“Це (проєкт – ред.) просто починається пізно. Але я спробую створити третій варіант”, — сказав Маск.

Джерела агенства зазначили, що мільярдер переманював дослідників ШІ з Google Alphabe. Він хоче залучити їх для запуску стартапу, який буде конкурувати з OpenAI.

Також у березні Маск зареєстрував фірму X.AI Corp у штаті Невада. У ній вказано Маска як єдиного директора.

Варто зазначити, що Ілон Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році, але у 2018 році вийшов зі складу ради директорів компані, оскільки йому потрібно було зосередитися на Tesla і SpaceX. Також він не погоджувався з тим, що хотіла зробити команда OpenAI.