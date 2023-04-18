Американський мільярдер Ілон Маск планує запустити платформу штучного інтелекту, яку він називає TruthGPT. Він хоче створити конкурента ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.

Про це повідомило Reuters.

Маск розкритикував розробника системи ChatGPT за те, що “ШІ навчився брехні”. На його думку, компанія OpenAI перетворилася на закриту організацію, що тісно пов’язана з Microsoft. Ще він звинуватив співзасновника Google Ларрі Пейджа у несерйозному ставленні до безпеки ШІ.

“Я збираюся запустити щось, що я називаю TruthGPT, або максимально правдивий ШІ, який намагається зрозуміти, як працює світ”, — сказав Маск.

За його словами, TruthGPT “може стати найкращим шляхом до безпеки”, який “навряд чи знищить людей”.

“Це (проєкт – ред.) просто починається пізно. Але я спробую створити третій варіант”, — сказав Маск.

Джерела агенства зазначили, що мільярдер переманював дослідників ШІ з Google Alphabe. Він хоче залучити їх для запуску стартапу, який буде конкурувати з OpenAI.

Також у березні Маск зареєстрував фірму X.AI Corp у штаті Невада. У ній вказано Маска як єдиного директора.

Варто зазначити, що Ілон Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році, але у 2018 році вийшов зі складу ради директорів компані, оскільки йому потрібно було зосередитися на Tesla і SpaceX. Також він не погоджувався з тим, що хотіла зробити команда OpenAI.