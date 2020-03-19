Американський підприємець, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск повідомив про намір випускати апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Раніше він критикував паніку через COVID-19.

Про плани Маска, серед інших, повідомило агентство Reuters.

Підприємець написав у Twitter, що його заводи перейдуть на випуск апаратів вентиляції легенів у разі їх нестачі під час спалаху коронавірусу.

Таким чином Маск відреагував на Twitter-пост користувача, котрий закликав перепрофілювати одну з компаній бізнесмена під випуск ШВЛ.

“Ми зробимо апарати, якщо буде нестача”, – написав Маск у коментарях.

На цю заяву відреагував головний редактор ресурсу FiveThirtyEight Нейт Сілвер, який вказав, що “нестача є вже зараз”, і запитав, коли ж чекати на апарати від Маска.

У відповідь підприємець пояснив, що Tesla і SpaceX виробляють складне обладнання, а апарати вентиляції легенів набагато простіші. При цьому їх виробництво неможливо запустити миттєво.

“Tesla виробляє автомобілі зі складними системами клімат-контролю. SpaceX створює космічні кораблі із системами життєзабезпечення. Апарати вентиляції легенів – це не складно, але їх не можна почати виробляти миттєво”, – написав Маск і поцікавився, в яких саме лікарнях не вистачає апаратів.

Варто відзначити, що ще зовсім недавно Ілон Маск не надто серйозно сприймав спалах коронавірусу. Зокрема, він писав у Twitter, що “коронавірусна паніка – це тупо”. Дане зауваження тоді обурило користувачів Мережі.

ДОВІДКА. Апарат штучної вентиляції легенів (апарат ШВЛ) – це медичне обладнання, яке призначене для примусової подачі газової суміші (кисень і стиснене осушене повітря) в легені з метою насичення крові киснем і видалення з легких вуглекислого газу. Ці апарати використовуються при лікуванні пацієнтів з COVID-19, у яких спостерігаються важкі ускладнення.