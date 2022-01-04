Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

Вартість акцій виробника електромобілів 3 січня 2022 року зросла майже на 14 %, до $1199,78. Відзначається, що це найбільше зростання акцій з березня і найкращий результат за рік.

Водночас для Ілона Маска зростання вартості акцій компанії означало багатомільярдний прибуток. Його статки за один день збільшилися майже на $34 млрд. Відповідно до індексу мільярдерів агентства, статки гендиректора Tesla збільшились до $304,2 млрд.

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Довідка. Статки американського винахідника Ілона Маска зростають завдяки високій оцінці SpaceX і 44% зростанню вартості акцій Tesla. У 2021 році статки Маска збільшилися на $110 млрд. Tesla – найдорожчий з усіх світових автовиробників, капіталізація компанії становить понад $1 трлн.