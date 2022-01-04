Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.
Вартість акцій виробника електромобілів 3 січня 2022 року зросла майже на 14 %, до $1199,78. Відзначається, що це найбільше зростання акцій з березня і найкращий результат за рік.
Водночас для Ілона Маска зростання вартості акцій компанії означало багатомільярдний прибуток. Його статки за один день збільшилися майже на $34 млрд. Відповідно до індексу мільярдерів агентства, статки гендиректора Tesla збільшились до $304,2 млрд.
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Довідка. Статки американського винахідника Ілона Маска зростають завдяки високій оцінці SpaceX і 44% зростанню вартості акцій Tesla. У 2021 році статки Маска збільшилися на $110 млрд. Tesla – найдорожчий з усіх світових автовиробників, капіталізація компанії становить понад $1 трлн.
- Нагадаємо, автовиробник Tesla поставила 308 600 електромобілів за жовтень-грудень 2021 року. Показник вкотре оновив квартальний рекорд, попри те, що аналітики прогнозували максимум у 263 000 електромобілів.
- У вересні 2021 року Маск став багатшим на 3,8 млрд доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 млрд доларів.
- У жовтні 2021 року президент США Джо Байден запропонував підвищити рівень соціальних послуг для населення, які можна буде отримати безплатно, а для цього потрібні додаткові кошти. Аби знайти їх – він пропонував підвищити податки для найбагатших – власників мільярдних статків. Ілон Маск тоді зауважив, що “за маскою податків для мільярдерів” насправді йдеться про посягання на можливості середньостатистичного інвестора.
- Пізніше стало відомо, що Маск має сплатити понад $11 млрд податків.