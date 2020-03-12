Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

“Коронавірусна паніка – це тупо”, – йдеться в повідомленні Маска.

Повз його пост не зміг пройти американський письменник, автор книги “Чорний лебідь. Під знаком непередбачуваності” Нассим Талеб.

Зокрема, він назвав заяву Маска тупістю.

“Говорити, що паніка через коронавірус тупа – це тупість”, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

Крім того, обурилися словами мільярдера й деякі користувачі соцмережі.

“Як людина з серйозними проблемами з серцем, я вважаю цей твіт безвідповідальним. Через те, що ви один з найбагатших людей в Америці, у вас є всі можливості, а деякі, як я, можуть померти, як і інші 20 померлих американців. Як вам не соромно”, – зазначив користувач з ім’ям Браян Германн.

“Якщо ти мільярдер, тобі і не потрібно турбуватися про смерть”, – вважає інший користувач соцмережі.

“Я повністю вражений тим, що той, хто володіє компанією, де співробітники не можуть працювати з дому, назвав пвжиття  заходів із  захисту працівників від високоінфекційної хвороби “тупим” …” – зауважив ще один юзер Twitter.

Не обійшлося й  без мемів:

Тим часом, стало відомо, що Маск планує побудувати у  США гігафабріку (Gigafactory) з виробництва пікапів Cybertruck.

За його словами, він має намір створити “мега рейв печеру” з епічною звуковою системою й  сабвуферами розміром з автомобіль.

  • Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з території Європи терміном на 30 днів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

 