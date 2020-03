Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

“Коронавірусна паніка – це тупо”, – йдеться в повідомленні Маска.

Повз його пост не зміг пройти американський письменник, автор книги “Чорний лебідь. Під знаком непередбачуваності” Нассим Талеб.

Зокрема, він назвав заяву Маска тупістю.

“Говорити, що паніка через коронавірус тупа – це тупість”, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

Крім того, обурилися словами мільярдера й деякі користувачі соцмережі.

“Як людина з серйозними проблемами з серцем, я вважаю цей твіт безвідповідальним. Через те, що ви один з найбагатших людей в Америці, у вас є всі можливості, а деякі, як я, можуть померти, як і інші 20 померлих американців. Як вам не соромно”, – зазначив користувач з ім’ям Браян Германн.

As someone with severe heart issues, I find this tweet irresponsible. Just because you are one of the richest people in America who has every opportunity, some like me can & will die like the other 20 Americans who have died. Shame on you

— Brian Germann (@BriansNewHeart) March 8, 2020