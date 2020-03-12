Американський підприємець, винахідник і мільярдер Ілон Маск заявив, що панікувати через коронавірус — тупо: йому відповіли.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

“Коронавірусна паніка – це тупо”, – йдеться в повідомленні Маска.

Повз його пост не зміг пройти американський письменник, автор книги “Чорний лебідь. Під знаком непередбачуваності” Нассим Талеб.

Зокрема, він назвав заяву Маска тупістю.

“Говорити, що паніка через коронавірус тупа – це тупість”, – написав він у своєму Twitter-акаунті.

Крім того, обурилися словами мільярдера й деякі користувачі соцмережі.

“Як людина з серйозними проблемами з серцем, я вважаю цей твіт безвідповідальним. Через те, що ви один з найбагатших людей в Америці, у вас є всі можливості, а деякі, як я, можуть померти, як і інші 20 померлих американців. Як вам не соромно”, – зазначив користувач з ім’ям Браян Германн.

As someone with severe heart issues, I find this tweet irresponsible. Just because you are one of the richest people in America who has every opportunity, some like me can & will die like the other 20 Americans who have died. Shame on you — Brian Germann (@BriansNewHeart) March 8, 2020

“Якщо ти мільярдер, тобі і не потрібно турбуватися про смерть”, – вважає інший користувач соцмережі.

I mean I guess if you’re a billionaire and don’t have to worry about dying — Sergio Siano (@SergioJSiano) March 6, 2020

“Я повністю вражений тим, що той, хто володіє компанією, де співробітники не можуть працювати з дому, назвав пвжиття заходів із захисту працівників від високоінфекційної хвороби “тупим” …” – зауважив ще один юзер Twitter.

I’m totally amazed that somebody who owns a company where employees can’t work from home would call taking steps to protect workplaces from a highly-infectious disease “dumb”… — Pé (@4everNeverTrump) March 6, 2020

Не обійшлося й без мемів:

The panicvirus dumb is corona pic.twitter.com/JrfI926rYz — Roman Tkachenko (@_RomanTkachenko) March 6, 2020

Тим часом, стало відомо, що Маск планує побудувати у США гігафабріку (Gigafactory) з виробництва пікапів Cybertruck.

За його словами, він має намір створити “мега рейв печеру” з епічною звуковою системою й сабвуферами розміром з автомобіль.

With an epic sound system & woofers the size of a car — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020