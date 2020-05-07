Відомий американський підприємець Ілон Маск не зможе назвати свого сина X Æ A-12 через американське законодавство.

Про це повідомляє видання People.

За словами юриста Девіда Гласа, в американському штаті Каліфорнія, де був народжений син Ілона Маска і співачки Граймс, не можна реєструвати імена, в яких присутні символи не з англійського алфавіту.

“В імені не можна використовувати арабські або римські цифри, наголоси, умлаути, або інші символи і емодзі. Хоча допускається апостроф, як ось в імені О’Коннор”, – говорить юрист.

За словами фахівця, теоретично Маск може оскаржити відмову в реєстрації імені, однак навряд чи чогось доб’ється.

“Не те, щоб це було незаконно, це просто не приймуть”, – пояснив він.

Також юрист розповів, що в штаті Каліфорнія вже намагалися змінити правила реєстрації імен, але вирішили, що оновлення системи занадто дорого коштує.