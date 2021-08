Про це повідомив гендиректор компанії, підприємець Ілон Маск під час заходу Tesla AI Day, інформує міжнародне агентство Reuters.

Він продемонстрував презентаційний ролик та розповів, що висота робота становитиме приблизно 170 см, а вага – 57 кг. Усередині компанії нове розроблення має кодову назву “Оптимус”.

Як інформує видання The Verge, робот використовуватиме досвід Tesla з автоматизованими машинами, а також частину програмного забезпечення, що забезпечує роботу автопілота в електрокарах Tesla.

Замість “обличчя” Tesla Bot матиме екран для виведення інформації.

Під час презентації Ілон Маск, який раніше неодноразово говорив про свої побоювання стосовно штучного інтелекту, повідомив, що Tesla Bot має бути доброзичливим. Водночас компанія проєктує робота таким чином, щоб у разі потреби людина могла “втекти та, швидше за все, пересилити його”.

В описі на сайті Tesla сказано, що робот призначений для виконання небезпечних, повторюваних і нудних для людей завдань. Як розповів Маск, робот зможе виконувати різні завдання: наприклад, забрати продукти в магазинах.

