Ілон Маск оголосив про тимчасові обмеження мережі Twitter: реакція користувачів

Повідомляє Ілон Маск в Twitter
Нові обмеження включають:
– для перевірених облікових записів 6000 повідомлень/день
– для неперевірених облікових записів до 600 повідомлень/день
– для нових неперевірених облікових записів до 300/день.
Ілон Маск також додав, що незабаром обмеження збільшаться до 8000 для перевірених, 800 для неперевірених і 400 для нових неперевірених.
Користувачі вже відреагували на обмеження. Деякі вважають, що такі дії введенні для того, щоб більше користувачів платили за послугу Twitter Blue.
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