Ілон Маск оголосив про тимчасові обмеження мережі Twitter: реакція користувачів

У суботу, 1 липня, тисячі користувачів Twitter не змогли отримати доступ до соціальної мережі або натрапили на труднощі і затримки. Через кілька годин після цього, власник мережі Ілон Маск написав у Твіттері, що сайт застосував тимчасові обмеження, “щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і системних маніпуляцій”.

Повідомляє Ілон Маск в Twitter

Нові обмеження включають:

– для перевірених облікових записів 6000 повідомлень/день

– для неперевірених облікових записів до 600 повідомлень/день

– для нових неперевірених облікових записів до 300/день.

Ілон Маск також додав, що незабаром обмеження збільшаться до 8000 для перевірених, 800 для неперевірених і 400 для нових неперевірених.

Користувачі вже відреагували на обмеження. Деякі вважають, що такі дії введенні для того, щоб більше користувачів платили за послугу Twitter Blue.