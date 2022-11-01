Нещодавно на Пола Пелосі - чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі - стався напад. Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск, коментуючи інцидент, послався на теорію змови.

Про це повідомляє NBC News.

У своєму Twitter-акаунті винахідник написав “Існує невелика ймовірність, що в цій історії може бути щось більше, ніж здається на перший погляд”, прикріпивши посилання на статтю, опубліковану виданням Santa Monica Observer,, у якій власне й описана “теорія змови”.

У публікації, на яку послався Маск, зазначається, що нібито ніякого нападу на дім подружжя Пелосі не було, а насправді Пол Пелосі начебто був там разом із чоловіком нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Зазначається, що такий твіт Ілона Маска міг бути відповіддю на допис екскандитатки у президенти США від Демократичної партії Хіларі Клінтон, у якому вона розкритикувала теорії змови, які висловлювали республіканці.

Трохи згодом Ілон Маск видалив цей допис, однак до цього часу він зібрав понад 28 000 ретвітів та 100 000 вподобань.

ДОВІДКА: 28 жовтня, злочинець проник у будинок спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Сан-Франциско й жорстоко напав на її чоловіка Пола Пелосі.

Після нападу Пола Пелосі доставили до лікарні, де він отримує медичну допомогу та чекає на повне одужання. Ненсі Пелосі під час нападу на її чоловіка не було в Сан-Франциско.

Згодом у ЗМІ повідомили, що зловмисник, який напав на Пола Пелосі, чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, шукав саме її.

Зловмисник, який напав на чоловіка спікерки Палати представників Ненсі Пелосі в п’ятницю, був прихильником різних теорій змов, зокрема про вибори в США та вакцини від COVID-19. Водночас його знайомі описували його як людину, яка “втратила зв’язок з реальністю”, а родичі давно загубили контакт.