Американський мільярдер Ілон Маск, якого звинувачують у посиленні антисемітизму у соцмережі Х, прибув у понеділок, 27 листопада до Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel.

Візит Маска до Ізраїлю відбувається на тлі антисемітського скандалу в його соцмережі X. Мільярдер погодився з постом користувача, в якому стверджувалося, що “євреї розпалюють ненависть до білих людей”.

Маск разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідав південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС під час нападу 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканців.

“Під час відвідин кібуца Маск побачив жахи нападу ХАМАСу, під час якого терористи штурмували громаду і близько 20 інших населених пунктів, вбивали і спалювали цілі сім’ї і викрадали десятки мирних жителів в Газу”, – пише видання.