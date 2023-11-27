Американський мільярдер Ілон Маск, якого звинувачують у посиленні антисемітизму у соцмережі Х, прибув у понеділок, 27 листопада до Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel.
Візит Маска до Ізраїлю відбувається на тлі антисемітського скандалу в його соцмережі X. Мільярдер погодився з постом користувача, в якому стверджувалося, що “євреї розпалюють ненависть до білих людей”.
Маск разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідав південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС під час нападу 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканців.
Маск також почув історію 4-річної ізраїльсько-американської дівчинки Авігайль Ідан, яка була викрадена в Газу і 26 листопада звільнена в рамках угоди про звільнення заручників.