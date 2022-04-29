Про це сповістив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров уточнив, що станції вже отримали дві амбулаторії на Київщині, а саме в Бородянці та Ірпені, які наразі відновлюються після російських обстрілів та окупації. Головна перевага Tesla Powerwall – висока автономність, що забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.

“Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації”, – наголосив Михайло Федоров.