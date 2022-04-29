Про це сповістив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Федоров уточнив, що станції вже отримали дві амбулаторії на Київщині, а саме в Бородянці та Ірпені, які наразі відновлюються після російських обстрілів та окупації. Головна перевага Tesla Powerwall – висока автономність, що забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.
“Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації”, – наголосив Михайло Федоров.
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- Американський винахідник, підприємець Ілон Маск купує соціальну мережу Twitter за 44 млрд доларів після довготривалих перемовин. 25 квітня Twitter Inc. прийняла пропозицію Маска.