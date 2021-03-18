Ілон Маск передумав продавати свій трек у вигляді NFT-токена

Генеральний директор компаній Tesla та Space X Ілон Маск заявив, що передумав продавати свій перший техно-трек у вигляді NFT-токена.

Про це він повідомив у Twitter.

“Насправді, не маю правильного відчуття, продаючи його (трек, – ред.). Не буду його продавати”, – повідомив Маск.

Actually, doesn’t feel quite right selling this. Will pass. — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2021

Нагадаємо, що у музичній композиції Маска йдеться про технологію NFT. Раніше мільярдер вирішив продати її як NFT-токен.

Трек за лічені години став популярним серед користувачів соціальних мереж. Ба більше, композицію вже готові купити за 625 ETH (Ethereums), що дорівнює більше ніж 1 млн доларів. Покупцем міг стати той самий чоловік, який запропонував 2,5 мільйона доларів за перший твіт засновника Twitter Джека Дорсі.

Довідка. NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) став головним трендом 2021 року на ринку криптовалюти та блокчейну. Це новітня технологія, яка заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum та закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Невзаємозамінний токен неможливо обміняти на будь-який інший.