Відповідний допис він залишив у Twitter.

Трохи передісторії.

Зараз суд розглядає позов проти мільярдера-інвестора Tesla – Маска звинувачують у шахрайстві. Під час допиту, адвокат позивачів Ніколас Поррі помилково назвав Маска Mr. Tweet.

Власник соцмережі зреагував на обмовку і вирішив у такий спосіб пожартувати.

Зауважимо, що, згідно з правилами Twitter, ім’я сторінки можна змінити у будь-який момент.

Нагадаємо, що у березні минулого року бізнесмен, науковець і засновник SpaseX Ілон Маск відповів очільнику Чечні Рамзану Кадирову, що готовий бити президента РФ Володимира Путіна “однією лівою”.

Кадиров наголосив, що Маск, якого він назвав “Ілоною”, має приїхати до Чечні та пройти спеціальні тренінги, щоб підготуватися до зустрічі з Путіним.

Тоді ж Маск усміхнувся над спробою Кадирова принизити себе та перейменував свою сторінку у соцмережі з “Ілона” на “Ілону”.

Щобільше, мати Ілона Маска, Мей Маск також долучилася до жартів над Кадировим. У своєму дописі вона поділилася відредагованим фото сина, де він зображений дівчиною та написала, яка в неї гарна “Ілона”.

You are so pretty Elona 💖💖 https://t.co/DXRpsrhgb8

— Maye Musk (@mayemusk) March 16, 2022