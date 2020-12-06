Генеральний директор Tesla Ілон Маск виставив на продаж свої будинки в Каліфорнії і одночасно розширює діяльність у Техасі.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Кілька близьких друзів і соратників сказали, що Маск планує переїхати до Техасу, де досить часто буває. Він проводить більшу частину часу між Остіном, де працюють Tesla і його тунельна компанія Boring Company, і прибережним містечком під назвою Бока-Чіка, де знаходиться об’єкт SpaceX. SpaceX почала працювати в Техасі в 2003 році.

SN 5 & 6 at Starship Production Complex in Texas pic.twitter.com/8BVRD5VdU7 — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2020

Каліфорнія, яку багаті люди часто критикують за високі податкові ставки, під час епідемії стала епіцентром масового відтоку відомих технологічних компаній, оскільки компанії прагнуть скоротити витрати і підготуватися до розподіленої роботі в майбутньому. Цього року Маск був одним з найжвавіших критиків Каліфорнії.

У травні, коли підприємства по всій Каліфорнії були змушені залишатися закритими через епідемію, Маск написав у Twitter, що переносить штаб-квартиру Tesla і майбутнє виробництво з Каліфорнії до Техасу і Невади.

Маск має заробити більше $50 млрд на опціонах Tesla. Загальна сума податків, які необхідно буде заплатити засновникові компанії, складе $10 млрд, з них $6,5 млрд – прибутковий податок. У разі переїзду до Техасу, Маск зможе заощадити на податках. У законодавстві Техасу не передбачена виплата прибуткового податку.

Акції Tesla за останній рік зросли на 782%.