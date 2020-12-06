Про це повідомляє телеканал CNBC.
Кілька близьких друзів і соратників сказали, що Маск планує переїхати до Техасу, де досить часто буває. Він проводить більшу частину часу між Остіном, де працюють Tesla і його тунельна компанія Boring Company, і прибережним містечком під назвою Бока-Чіка, де знаходиться об’єкт SpaceX. SpaceX почала працювати в Техасі в 2003 році.
SN 5 & 6 at Starship Production Complex in Texas pic.twitter.com/8BVRD5VdU7
— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2020
Каліфорнія, яку багаті люди часто критикують за високі податкові ставки, під час епідемії стала епіцентром масового відтоку відомих технологічних компаній, оскільки компанії прагнуть скоротити витрати і підготуватися до розподіленої роботі в майбутньому. Цього року Маск був одним з найжвавіших критиків Каліфорнії.
У травні, коли підприємства по всій Каліфорнії були змушені залишатися закритими через епідемію, Маск написав у Twitter, що переносить штаб-квартиру Tesla і майбутнє виробництво з Каліфорнії до Техасу і Невади.
Маск має заробити більше $50 млрд на опціонах Tesla. Загальна сума податків, які необхідно буде заплатити засновникові компанії, складе $10 млрд, з них $6,5 млрд – прибутковий податок. У разі переїзду до Техасу, Маск зможе заощадити на податках. У законодавстві Техасу не передбачена виплата прибуткового податку.
Акції Tesla за останній рік зросли на 782%.
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