Американський мільярдер Ілон Маск має намір продовжувати звільнення у Twitter Inc. Цього разу скорочення штабу відбудуться у відділі продажів.

Про це повідомило Bloomberg.

Видання послалося на знайомих зі справою співрозмовників. Ймовірно, скорочення відбудуться вже сьогодні.

Звільнення будуть стосуватися відділу продажів і партнерств. Зазначимо, що минулого тижня у компанії пройшли масові звільнення інженерів.

Новий власник соціальної мережі раніше пропонував співробітникам ультиматум. Він полягав у тому, аби залишитися в компанії на умовах значних перепрацювань або піти з вихідною допомогою.

Працівники на технічних посадах вирішили піти, на відміну від працівників у продажах та партнерстві і подібними ролями.

18 листопада Ілон Маск попросив керівників цих напрямів компанії погодитися на звільнення ще більшої кількості співробітників. Керівниця маркетингом і продажами Робін Вілер відмовилася це зробити. Аналогічно вчинила Меґґі Суневік, яка керувала партнерськими відносинами. У результаті вони обидві втратили роботу.