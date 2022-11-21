Про це повідомило Bloomberg.
Видання послалося на знайомих зі справою співрозмовників. Ймовірно, скорочення відбудуться вже сьогодні.
Звільнення будуть стосуватися відділу продажів і партнерств. Зазначимо, що минулого тижня у компанії пройшли масові звільнення інженерів.
Новий власник соціальної мережі раніше пропонував співробітникам ультиматум. Він полягав у тому, аби залишитися в компанії на умовах значних перепрацювань або піти з вихідною допомогою.
Працівники на технічних посадах вирішили піти, на відміну від працівників у продажах та партнерстві і подібними ролями.
18 листопада Ілон Маск попросив керівників цих напрямів компанії погодитися на звільнення ще більшої кількості співробітників. Керівниця маркетингом і продажами Робін Вілер відмовилася це зробити. Аналогічно вчинила Меґґі Суневік, яка керувала партнерськими відносинами. У результаті вони обидві втратили роботу.
- Ймовірно, у соцмережі Twitter триває хвиля звільнень працівників. За словами низки діючих та колишніх співробітників компанії, чимало працівників соцмережі вирішили звільнитись через “надзвичайно жорсткі” умови щодо роботи від нового власника Twitter – американського винахідника та мільярдера Ілона Маска.
- Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск 10 листопада виклав свій найповніший огляд бізнесу Twitter з того часу, як він отримав контроль над компанією менш як два тижні тому.
- На початку листопада всього за один день з компанії Twitter було звільнено 50% працівників. Відомо, що до моменту масового скорочення співробітників у компанії працювало близько 8000 осіб.