Американський підприємець, засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск запросив лідера Росії Володимира Путіна "поспілкуватися" в застосунку Clubhouse.

Відповідні пости з’явилися в офіційному Twitter-акаунті Маска.

“@KremlinRussia_E, чи не хочете приєднатися до мене для розмови в Clubhouse?” – написав Маск англійською мовою.

А потім додав уже російською: “Було б великою честю поговорити з вами”.

Тему для “спілкування” Маск не озвучив.

Варто відзначити, що @KremlinRussia_E – це офіційний акаунт президента Росії.

Маск не вперше вживає російську мову в своїх Twitter-постах. Наприклад, раніше він назвав американського економіста, професора і ексміністра праці Роберта Райха “ідіотом” (пост був написаний російською мовою).

Як відомо, Clubhouse – нова соціальна мережа, створена для голосового спілкування і онлайн-конференцій. Clubhouse працює на пристроях Apple, а для того, щоб зареєструватися, знадобиться запрошення від користувача.

Clubhouse з’явився в березні 2020 року. Його творці – колишні працівники Google – Пол Девідсон і Рохан Сет. Задум створити голосову соцмережу з’явився в розпал пандемії коронавірусу, коли співробітникам багатьох компаній довелося працювати вдома.

31 січня в Twitter Ілон Маск анонсував, що створить свій аудіочат, і запросив усіх бажаючих приєднатися.