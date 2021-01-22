Засновник Tesla і SpaceХ Ілон Маск пообіцяв $100 мільйонів тому, хто винайде кращу технологію для боротьби з кліматичними змінами.

Про це повідомляє Reuters.

Уловлювання викидів, що викликають потепління планети, стає важливою частиною багатьох планів з контролю за зміною клімату, але на сьогоднішній день в цій технології досягнутий дуже невеликий прогрес, і зусилля зосереджені на скороченні викидів, а не на видаленні вуглецю з повітря.

Міжнародне енергетичне агентство заявило в кінці минулого року, що для досягнення країнами цілей щодо нульових чистих викидів необхідний різке зростання впровадження технологій уловлювання вуглецю.

“Я жертвую 100 мільйонів доларів на приз за кращу технологію уловлювання вуглецю”, – заявив Маск.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Він також пообіцяв на наступному тижні повідомити подробиці того, яким чином буде проводитися відбір претендентів на цей приз.

Раніше президент США Джо Байден пообіцяв прискорити розробку технології уловлювання вуглецю в рамках свого великого плану по боротьбі зі зміною клімату. А в четвер він призначив Дженніфер Вілкокс, експерта з технологій видалення вуглецю, головним заступником помічника секретаря Міністерства енергетики США з викопних джерел енергії.