Про це повідомляє Reuters.

Уловлювання викидів, що викликають потепління планети, стає важливою частиною багатьох планів з контролю за зміною клімату, але на сьогоднішній день в цій технології досягнутий дуже невеликий прогрес, і зусилля зосереджені на скороченні викидів, а не на видаленні вуглецю з повітря.

Міжнародне енергетичне агентство заявило в кінці минулого року, що для досягнення країнами цілей щодо нульових чистих викидів необхідний різке зростання впровадження технологій уловлювання вуглецю.

“Я жертвую 100 мільйонів доларів на приз за кращу технологію уловлювання вуглецю”, – заявив Маск.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021