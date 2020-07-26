Суперечка зав’язалася в Twitter.

“Займенники – відстій”, – написав Ілон Маск.

Так він висловив своє ставлення до трансгендерним людям, які надають великого значення тому, які займенники використовують люди, щоб звернутися до них.

“Я люблю тебе, але, будь ласка, вимкни свій телефон або подзвони мені. Я не можу підтримувати ненависть. Будь ласка, припини це”, – написала у відповідь Граймс.

Проте пізніше співачка видалила цей запис. Її підписники вважають, що вона зробила це прохання Маска.