Про це він написав у своєму Twitter-акануті.
Маск у соцмережі створив голосування з назвою “Відновити колишнього президента Трампа” з вдома варіантами відповіді – так або ні.
У коментарі до цього допису мільярдер також написав відомий латинський вираз – Vox Populi, Vox Dei – що у перекладі означає “Голос народу, голос Бога”.
Vox Populi, Vox Dei
— Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022
ДОВІДКА: 7 січня 2021 року, після штурму Капітолія соціальні мережі Twitter і Facebook тимчасово заблокували акаунти Дональда Трампа. Тоді в адміністрації соцмережі попередили, що акаунт Трампа буде назавжди заблокований, якщо він продовжить порушувати політику Twitter щодо загроз насильства і дезінформації про вибори.
Вже 9 січня 2021 року стало відомо, що дію облікового запису президента США Дональда Трампа в Twitter припинено.
“Після ретельної перевірки останніх твітів акаунту @realDonaldTrump і контексту навколо них ми назавжди заблокували акаунт через ризик подальшого підбурювання до насильства”, — прокоментували блокування акаунту Трампа у соцмережі.
Чому заблокували акаунт Трампа також повідомляли #Букви у своїй статті.
У жовтні 2021 року 45-й президент США Дональд Трамп попросив федерального суддю штату Флорида змусити соціальну мережу Twitter відновити його акаунт, який заблоковано з січня.
У травні 2022 року Ілон Маск, який на той час лише планував покупку соціальну мережу Twitter, пообіцяв, що скасує блокування акаунту експрезидента США Дональда Трампа у разі, якщо угода щодо придбання буде укладена.
- 27 жовтня американський винахідник та підприємець Ілон Маск звернувся до рекламодавців Twitter, за день до встановленого судом терміну закриття угоди з придбання платформи. Він пояснив, що його мотивувало придбати соцмережу.
- Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск 10 листопада виклав свій найповніший огляд бізнесу Twitter з того часу, як він отримав контроль над компанією.
- Ймовірно, у соцмережі Twitter триває хвиля звільнень працівників. За словами низки діючих та колишніх співробітників компанії, чимало працівників соцмережі вирішили звільнитись через “надзвичайно жорсткі” умови щодо роботи від нового власника Twitter – американського винахідника та мільярдера Ілона Маска.