Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск, який віднедавна також є власником Twitter, поцікавився у користувачів соцмережі, чи потрібно розблокувати акаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

Про це він написав у своєму Twitter-акануті.

Маск у соцмережі створив голосування з назвою “Відновити колишнього президента Трампа” з вдома варіантами відповіді – так або ні.

У коментарі до цього допису мільярдер також написав відомий латинський вираз – Vox Populi, Vox Dei – що у перекладі означає “Голос народу, голос Бога”.

Vox Populi, Vox Dei — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

ДОВІДКА: 7 січня 2021 року, після штурму Капітолія соціальні мережі Twitter і Facebook тимчасово заблокували акаунти Дональда Трампа. Тоді в адміністрації соцмережі попередили, що акаунт Трампа буде назавжди заблокований, якщо він продовжить порушувати політику Twitter щодо загроз насильства і дезінформації про вибори.

Вже 9 січня 2021 року стало відомо, що дію облікового запису президента США Дональда Трампа в Twitter припинено.

“Після ретельної перевірки останніх твітів акаунту @realDonaldTrump і контексту навколо них ми назавжди заблокували акаунт через ризик подальшого підбурювання до насильства”, — прокоментували блокування акаунту Трампа у соцмережі.

Чому заблокували акаунт Трампа також повідомляли #Букви у своїй статті.