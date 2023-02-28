Американський мільярдер та засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск повернув собі звання найбагатшої людини світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Статки мільярдера збільшилися завдяки зростанню акцій Tesla майже на 70%. Акції виробника електромобілів зросли практично на 100% від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня.

Крім того, компанія збільшила попит на свій товар після зниження цін на кілька моделей.

У такий спосіб, статки Маска зросли до $187,1 млрд, що перевищило статки 73-річного французького магната Арно, який володіє виробником товарів розкоші Louis Vuitton.

Зауважимо, що на початку 2023 року Ілон Маск мав статки у 137 мільярдів доларів. Він став першою людиною, яка втратила 200 мільярдів доларів своїх статків після стрімкого падіння акцій Tesla.