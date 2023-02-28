Про це повідомляє Bloomberg.
Статки мільярдера збільшилися завдяки зростанню акцій Tesla майже на 70%. Акції виробника електромобілів зросли практично на 100% від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня.
Крім того, компанія збільшила попит на свій товар після зниження цін на кілька моделей.
У такий спосіб, статки Маска зросли до $187,1 млрд, що перевищило статки 73-річного французького магната Арно, який володіє виробником товарів розкоші Louis Vuitton.
Зауважимо, що на початку 2023 року Ілон Маск мав статки у 137 мільярдів доларів. Він став першою людиною, яка втратила 200 мільярдів доларів своїх статків після стрімкого падіння акцій Tesla.
- Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Революція Гідності в Україні — “державний переворот”, повторивши наратив російської пропаганди. Скандальну заяву він зробив під час обговорення президентських виборів у 2010 році, коли виграв Віктор Янукович.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у суботу, 18 лютого, що уряд Сполучених штатів мав переговори з Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.
- Наприкінці минулого року у Starlink були збої в роботі сервісів в Україні, однак чому це сталось SpaceX не пояснила.
- У ЗМІ шириться звістка про те, що Ілон Маск нібито особисто відхилив прохання України розширити послуги супутникового інтернету Starlink до Криму, оскільки генеральний директор SpaceX побоювався, що спроба повернути півострів у російських військ може призвести до ядерної війни.