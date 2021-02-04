Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюта Dogecoin, ніж підвищив її акції Dogecoin на 75%.

Про це пише Bloomberg Quint.

“Ні максимуму, ні мінімуму, тільки Doge”, – написав Маск.

Він також розмістив мем з діснеївського фільму “Король Лев”, в якому зображений шаман-мавпа Рафіка, що тримає дитинча Сімбу. На фото прифотошоплено обличчя мільярдера із собакою сіба-іну в руках.

За даними CoinMarketCap, цифровий актив, який був запущений в якості жарту в 2013 році, за останні 24 години зріс приблизно до 5 центів з 3 центів. Це найвищий рівень з минулого тижня. Тоді ціни на короткий час різко підскочили після того, як Маск запостив в Twitter жартівливе зображення обкладинки журналу Dogue (гра слів від Vogue) з фото гончака в червоному светрі, що було витлумачено користувачами як знак підтримки Dogecoin.

Раніше цього тижня Маск сказав в соціальному аудіо-застосунку Clubhouse, що у нього немає чіткого погляду на інші криптовалюти і що його коментарі про Dogecoin є жартами. Тим не менш він додав, що “найбільш іронічним результатом буде те, що Dogecoin стане головною валютою в світі”.